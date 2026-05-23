Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Belgrad’da protestocular ile polis arasında çatışma
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler ve muhalefet destekçilerinin düzenlediği protestolar sırasında polisle çıkan çatışmalar akşam saatlerinde yeniden... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
Kent merkezinde göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yollar çöp konteynerleriyle kapatılırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve fiziki güç kullandı.Çatışmalar, ilk olarak Sırbistan Parlamentosu ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic destekçilerinin kamp kurduğu Pionirski Parkı çevresinde patlak verdi. Polis, kalabalığı Kral Aleksandar Bulvarı boyunca Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doğru geri püskürttü.Hukuk fakültesi önünde toplanan protestocular, çöp konteynerleriyle yolu barikat kurarak kapattı ve bölgeye intikal eden polis araçlarını şişe ve piroteknik malzemelerle hedef aldı. Saldırı üzerine harekete geçen takviye polis ekipleri, cop ve kalkan kullanarak yolu yeniden trafiğe açtı.Polis araçlarının parlamentoya geri dönmesine rağmen, hukuk fakültesi önündeki kalabalığın dağılmadığı gözlendi. Bölgedeki güvenlik önlemleri ise jandarma takviyesiyle artırıldı.Sırbistan Emniyet Müdürü Dragan Vasiljevic, protestoya 34 bin 300 kişinin katıldığını, ancak bu sayının tamamının aktif eylemci olmadığını açıklamıştı.
23:38 23.05.2026 (güncellendi: 23:44 23.05.2026)
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler ve muhalefet destekçilerinin düzenlediği protestolar sırasında polisle çıkan çatışmalar akşam saatlerinde yeniden alevlendi.
Kent merkezinde göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yollar çöp konteynerleriyle kapatılırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve fiziki güç kullandı.
Çatışmalar, ilk olarak Sırbistan Parlamentosu ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic destekçilerinin kamp kurduğu Pionirski Parkı çevresinde patlak verdi. Polis, kalabalığı Kral Aleksandar Bulvarı boyunca Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doğru geri püskürttü.
Hukuk fakültesi önünde toplanan protestocular, çöp konteynerleriyle yolu barikat kurarak kapattı ve bölgeye intikal eden polis araçlarını şişe ve piroteknik malzemelerle hedef aldı. Saldırı üzerine harekete geçen takviye polis ekipleri, cop ve kalkan kullanarak yolu yeniden trafiğe açtı.
Polis araçlarının parlamentoya geri dönmesine rağmen, hukuk fakültesi önündeki kalabalığın dağılmadığı gözlendi. Bölgedeki güvenlik önlemleri ise jandarma takviyesiyle artırıldı.
Sırbistan Emniyet Müdürü Dragan Vasiljevic, protestoya 34 bin 300 kişinin katıldığını, ancak bu sayının tamamının aktif eylemci olmadığını açıklamıştı.
