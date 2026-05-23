https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/belgradda-protestocular-ile-polis-arasinda-catisma-1105980583.html

Belgrad’da protestocular ile polis arasında çatışma

Belgrad’da protestocular ile polis arasında çatışma

Sputnik Türkiye

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler ve muhalefet destekçilerinin düzenlediği protestolar sırasında polisle çıkan çatışmalar akşam saatlerinde yeniden... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T23:38+0300

2026-05-23T23:38+0300

2026-05-23T23:44+0300

dünya

sırbistan

belgrad

protesto

gösterici

polis

barikat

aleksandar vucic

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105980404_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_5af39daffa0875700950c10949dadb9e.jpg

Kent merkezinde göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yollar çöp konteynerleriyle kapatılırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve fiziki güç kullandı.Çatışmalar, ilk olarak Sırbistan Parlamentosu ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic destekçilerinin kamp kurduğu Pionirski Parkı çevresinde patlak verdi. Polis, kalabalığı Kral Aleksandar Bulvarı boyunca Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doğru geri püskürttü.Hukuk fakültesi önünde toplanan protestocular, çöp konteynerleriyle yolu barikat kurarak kapattı ve bölgeye intikal eden polis araçlarını şişe ve piroteknik malzemelerle hedef aldı. Saldırı üzerine harekete geçen takviye polis ekipleri, cop ve kalkan kullanarak yolu yeniden trafiğe açtı.Polis araçlarının parlamentoya geri dönmesine rağmen, hukuk fakültesi önündeki kalabalığın dağılmadığı gözlendi. Bölgedeki güvenlik önlemleri ise jandarma takviyesiyle artırıldı.Sırbistan Emniyet Müdürü Dragan Vasiljevic, protestoya 34 bin 300 kişinin katıldığını, ancak bu sayının tamamının aktif eylemci olmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/israile-eurovisionda-protesto-seyirciler-zorla-cikartildi-1105688624.html

sırbistan

belgrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, belgrad, protesto, gösterici, polis, barikat, aleksandar vucic, avrupa