İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Bayram öncesi Çanakkale'de otobüs kazası: 46 kişi yaralandı
Bayram öncesi Çanakkale'de otobüs kazası: 46 kişi yaralandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarlaya devrilen tur otobüsünde bulunan 46 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
11:59 24.05.2026 (güncellendi: 12:07 24.05.2026)
Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarlaya devrilen tur otobüsünde bulunan 46 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.
Balıkesir'den Çanakkale istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AYD 067 plakalı tur otobüsü, Biga Çevre Yolu'nda tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 45 yolcu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga ve Lapseki'deki hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralıların taburcu edildiği, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, tek taraflı otobüs kazasını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri ilçemizdeki hastanelerimizde devam etmektedir. Çok şükür, mevcut bilgilere göre kazadan etkilenen vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
