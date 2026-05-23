Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ayağından yaralandı. Yetkililer, Karaca'nın... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T17:15+0300
17:03 23.05.2026 (güncellendi: 17:15 23.05.2026)
Muğla’nın Fethiye ilçesinde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ayağından yaralandı. Yetkililer, Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla’nın Fethiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Akarca Mahallesi’nde meydana geldi. Maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Karaca’nın ayağından yaralandığı belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye giderek Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Fatih Akkaya, saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Akkaya, “Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra sağlığına kavuşacak” dedi.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.