- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
AFAD'dan Adana'daki 4,9'luk depreme ilişkin açıklama yapıldı
AFAD'dan Adana'daki 4,9'luk depreme ilişkin açıklama yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:
09:02 24.05.2026
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Valilik açıklama yaptı mı? Malatya'da okullar tatil edildi mi?
20 Mayıs, 09:10
