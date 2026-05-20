Sputnik Türkiye, 20.10.2024
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi, büyük deprem bekleniyor mu?
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi, büyük deprem bekleniyor mu?
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T09:10+0300
2026-05-20T09:35+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105876896_0:129:1600:1029_1920x0_80_0_0_04960e164ce8724726ad4d0cb2e2b249.jpg
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi, büyük deprem bekleniyor mu?

09:10 20.05.2026 (güncellendi: 09:35 20.05.2026)
© Ramazan ErcanMalatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.
© Ramazan Ercan
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep'ten de hissedildi.

Malatya'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi: İhbar almadık

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gelen son bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Yavuz, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık.” diyerek 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yapı stokunun yenilendiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş: Sürpriz bir deprem değil

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Malatya'daki depremin sürpriz olmadığını, 6 Şubat depremlerinin devamı olduğunu açıkladı:

Sürpriz bir deprem değil. Malatya bir ova ve faylarla çevrili. 2023'tenbu yana deprem hareketliliği var. Bu depremlerin önemi şu, yapıları yordu. Büyük bir depremin habercisi olduğunu söyleyemeyiz. Artçılar devam edecek. Bunlara gecikmiş artçılar

'Malatya ovası şu anda riskli'

Malatya ovası şu anda riskli. Malatya'dan Tunceli'ye doğru kesim. Malatya ovasının altında birçok fay var. Malatya'daki hangi fayın yüklendiğini söylemek mümkün değil. Malatya'nın zemini çok zayıf

Belediye Başkanından açıklama

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
