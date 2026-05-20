Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi, büyük deprem bekleniyor mu?

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T09:10+0300

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep'ten de hissedildi.Malatya'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladıMalatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Malatya Valisi: İhbar almadıkMalatya Valisi Seddar Yavuz, gelen son bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Yavuz, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık.” diyerek 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yapı stokunun yenilendiğine dikkat çekti.Prof. Dr. Osman Bektaş: Sürpriz bir deprem değilJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Malatya'daki depremin sürpriz olmadığını, 6 Şubat depremlerinin devamı olduğunu açıkladı:'Malatya ovası şu anda riskli'Belediye Başkanından açıklamaMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

