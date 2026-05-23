https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/zaharova-yabanci-gazeteciler-starobelskteki-saldiri-bolgesine-goturulecek-1105977355.html

Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek

Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Starobelsk’teki koleje düzenlediği saldırının gerçekleştiği... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T17:09+0300

2026-05-23T17:09+0300

2026-05-23T17:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

öğrenci yurdu

saldırı

basın

gazeteci

ukrayna

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik saldırısının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmek istediğini, tercüman desteği sağlanarak Kiev yönetiminin eylemlerinin yerinde gösterileceğini söyledi.Zaharova, yabancı basın mensuplarının söz konusu bölgeye ulaşması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/zaharova-bbc-lhcyi-ziyaret-etmeyi-resmi-olarak-reddetti-cnn-de-izinli-oldugunu-bildirdi-1105973107.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, öğrenci yurdu, saldırı, basın, gazeteci, ukrayna, kiev, leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi