Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Starobelsk'teki koleje düzenlediği saldırının gerçekleştiği... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T17:09+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik saldırısının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmek istediğini, tercüman desteği sağlanarak Kiev yönetiminin eylemlerinin yerinde gösterileceğini söyledi.
Oraya ulaşmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tercümanlar sağlanacak. Bu, dünya toplumunun Kiev rejiminin gerçekte neler yaptığını kendi gözleriyle görmesi ve kendi kulaklarıyla duyması için gerekli.
Zaharova, yabancı basın mensuplarının söz konusu bölgeye ulaşması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.