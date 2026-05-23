Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/zaharova-yabanci-gazeteciler-starobelskteki-saldiri-bolgesine-goturulecek-1105977355.html
Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek
Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Starobelsk’teki koleje düzenlediği saldırının gerçekleştiği... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T17:09+0300
2026-05-23T17:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
öğrenci yurdu
saldırı
basın
gazeteci
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik saldırısının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmek istediğini, tercüman desteği sağlanarak Kiev yönetiminin eylemlerinin yerinde gösterileceğini söyledi.Zaharova, yabancı basın mensuplarının söz konusu bölgeye ulaşması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/zaharova-bbc-lhcyi-ziyaret-etmeyi-resmi-olarak-reddetti-cnn-de-izinli-oldugunu-bildirdi-1105973107.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, öğrenci yurdu, saldırı, basın, gazeteci, ukrayna, kiev, leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi
mariya zaharova, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, öğrenci yurdu, saldırı, basın, gazeteci, ukrayna, kiev, leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi

Zaharova: Yabancı gazeteciler Starobelsk’teki saldırı bölgesine götürülecek

17:09 23.05.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Starobelsk’teki koleje düzenlediği saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etmek istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda yabancı gazetecinin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik saldırısının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmek istediğini, tercüman desteği sağlanarak Kiev yönetiminin eylemlerinin yerinde gösterileceğini söyledi.
Oraya ulaşmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tercümanlar sağlanacak. Bu, dünya toplumunun Kiev rejiminin gerçekte neler yaptığını kendi gözleriyle görmesi ve kendi kulaklarıyla duyması için gerekli.
Zaharova, yabancı basın mensuplarının söz konusu bölgeye ulaşması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
DÜNYA
Zaharova: BBC, LHC’yi ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti, CNN de izinli olduğunu bildirdi
14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала