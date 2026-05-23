Zaharova: BBC, LHC’yi ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti, CNN de izinli olduğunu bildirdi

23.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Starobelsk’teki trajedi bölgesini ziyaret etmeyi resmi olarak reddettiğini, Amerikan televizyon kanalı CNN’in de personelinin izinde olduğunu bildirdiğini açıkladı.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından LHC’deki Starobelsk kentinde bulunan bir koleje düzenlenen saldırının gerçekleştiği noktaya, Moskova’da akredite edilmiş yabancı muhabirler için bir ziyaret organize etmeye başladığını duyurmuştu.Gelişmelere ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Olayın geçmişiLHC lideri Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını belirtmişti.Rusya Soruşturma Komitesi'nden edinilen bilgilere göre, Ukrayna ordusu saldırıyı gece saatlerinde, uçak tipi 4 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirmişti. Saldırı sırasında yurtta 86 öğrenci ve bir personelin bulunduğu, olay neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayla ilgili olarak terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

