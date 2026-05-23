https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/zaharova-bbc-lhcyi-ziyaret-etmeyi-resmi-olarak-reddetti-cnn-de-izinli-oldugunu-bildirdi-1105973107.html
Zaharova: BBC, LHC’yi ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti, CNN de izinli olduğunu bildirdi
Zaharova: BBC, LHC’yi ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti, CNN de izinli olduğunu bildirdi
Sputnik Türkiye
Daha önce yabancı muhabirler için, Ukrayna ordusunun İHA saldırısı düzenlediği ve çok sayıda çocuğun öldüğü Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T14:01+0300
2026-05-23T14:01+0300
2026-05-23T14:05+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
bbc
cnn
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_064518370cb2e897fd9bf78ae8759fe5.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Starobelsk’teki trajedi bölgesini ziyaret etmeyi resmi olarak reddettiğini, Amerikan televizyon kanalı CNN’in de personelinin izinde olduğunu bildirdiğini açıkladı.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından LHC’deki Starobelsk kentinde bulunan bir koleje düzenlenen saldırının gerçekleştiği noktaya, Moskova’da akredite edilmiş yabancı muhabirler için bir ziyaret organize etmeye başladığını duyurmuştu.Gelişmelere ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Olayın geçmişiLHC lideri Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını belirtmişti.Rusya Soruşturma Komitesi'nden edinilen bilgilere göre, Ukrayna ordusu saldırıyı gece saatlerinde, uçak tipi 4 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirmişti. Saldırı sırasında yurtta 86 öğrenci ve bir personelin bulunduğu, olay neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayla ilgili olarak terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/lavrov-avrasyada-savas-devam-ediyor-1105972914.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_124:0:1155:773_1920x0_80_0_0_908cf7cbe276bda62afd0a3b9e064b38.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, bbc, cnn, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, bbc, cnn, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Zaharova: BBC, LHC’yi ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti, CNN de izinli olduğunu bildirdi
14:01 23.05.2026 (güncellendi: 14:05 23.05.2026)
Daha önce yabancı muhabirler için, Ukrayna ordusunun İHA saldırısı düzenlediği ve çok sayıda çocuğun öldüğü Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentine bir ziyaret düzenleyeceklerini duyuran Zaharova, BBC ve CNN’nin gelmeyi reddettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Starobelsk’teki trajedi bölgesini ziyaret etmeyi resmi olarak reddettiğini, Amerikan televizyon kanalı CNN’in de personelinin izinde olduğunu bildirdiğini açıkladı.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından LHC’deki Starobelsk kentinde bulunan bir koleje düzenlenen saldırının gerçekleştiği noktaya, Moskova’da akredite edilmiş yabancı muhabirler için bir ziyaret organize etmeye başladığını duyurmuştu.
Gelişmelere ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"İngiliz yayın kuruluşu BBC, Starobelsk'i ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti. CNN ise tatilde (izinde) olduğunu belirtti."
LHC lideri Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını belirtmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden edinilen bilgilere göre, Ukrayna ordusu saldırıyı gece saatlerinde, uçak tipi 4 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirmişti. Saldırı sırasında yurtta 86 öğrenci ve bir personelin bulunduğu, olay neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayla ilgili olarak terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.