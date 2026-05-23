UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

12:39 23.05.2026
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya'nın Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici olarak konuşlandığı 142 noktayı vurdu.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.210 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 33 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını ve 800 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
