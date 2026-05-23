Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin...
2026-05-23T12:39+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici olarak konuşlandığı 142 noktayı vurdu.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.210 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 33 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombasını ve 800 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
