Moskova'dan Batı'ya ‘yalan’ tepkisi: Zaharova, yabancı gazetecileri LHC’deki trajedi bölgesine davet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bir koleje saldırmadığını iddia eden Batılı ülkeleri “açıkça... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T12:01+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Batılı ülkeler tarafından ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.Ukrayna ordusunun LHC’nin Starobelsk kentindeki bir okulu vurmadığı yönündeki açıklamaları hedef alan sözcü, şu ifadeleri kullandı:‘Umarım BBC ve CNN'in izni rast gelmez’Zaharova, Batı medyasının konuya yönelik tutumunu eleştirerek, Moskova’da akredite edilmiş tüm yabancı muhabirler için trajedinin yaşandığı bölgeye bir saha ziyareti düzenleyeceklerini belirtti.Batılı büyük medya kuruluşlarına iğneleyici bir mesaj gönderen Zaharova, "Moskova’da akredite olan yabancı muhabirler için trajedinin yaşandığı yere bir ziyaret organize ediyoruz. Umarım BBC ve CNN’in tam da bu sırada tatili denk gelmez" dedi.Starobelsk trajedisiLuhansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Olay neticesinde 38 kişi yaralanmış, 10 kişi de hayatını kaybetmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.

