UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna İHA’sı Lugansk merkezini vurdu: 2 yaralı
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının Lugansk şehir merkezine saldırdığını, iki sivilin...
ukrayna kri̇zi̇
leonid paseçnik
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
lugansk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna
Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının (İHA) Lugansk şehir merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu. Paseçnik, yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin yaralandığını belirtti.Bölge başkanı, insansız hava aracının bir eczane ile çiçekçinin yakınında infilak ettiğini, yaralanan iki kişinin hızlıca hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının Lugansk şehir merkezine saldırdığını, iki sivilin yaralandığını açıkladı.
LHC, Starobelsk’teki öğrenci yurduna yönelik dehşet verici saldırının şokunu yaşarken, neonaziler sivil şehirlere vurmaya devam ediyor. Ukrayna İHA’sı Lugansk’ın tam merkezini hedef aldı. Buranın gençlerin buluştuğu, küçük çocuklarıyla gezen ailelerin dolaştığı, popüler kafelerin bulunduğu bir yer.
Bölge başkanı, insansız hava aracının bir eczane ile çiçekçinin yakınında infilak ettiğini, yaralanan iki kişinin hızlıca hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
