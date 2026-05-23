https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/starobelskteki-kolej-saldirisinda-can-kaybi-18e-yukseldi-1105977014.html
Starobelsk’teki kolej saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Starobelsk’teki kolej saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Rusya... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T16:50+0300
2026-05-23T16:50+0300
2026-05-23T16:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya acil durumlar bakanlığı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
öğrenci yurdu
ukrayna
leonid paseçnik
rusya soruşturma komitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944376_4:0:1163:652_1920x0_80_0_0_6828bf9a4a5c001e6a5853c9d3bbc9da.png
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, kolej binasının enkazı altından iki kişinin daha cesedinin çıkarıldığını açıkladı.Açıklamada, “Enkaz altından iki kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 60 kişiden 18’i hayatını kaybetti” denildi.Ön değerlendirmelere göre enkaz altında hala üç kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ölen ve yaralananlara ilişkin listelerin, LHC idaresinin resmi kanalı üzerinden güncelleneceği belirtildi.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının tesadüfi olmadığını belirterek Savunma Bakanlığı’na karşılık verilmesine ilişkin öneriler hazırlama talimatı vermişti. Putin ayrıca Ukraynalı askerlere, komuta kademesinin emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/moskovadan-batiya-yalan-tepkisi-zaharova-yabanci-gazetecileri-lhcdeki-trajedi-bolgesine-davet-etti-1105972129.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944376_149:0:1018:652_1920x0_80_0_0_815170d6ffe5b8a5491b1e40cc0ecbb6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya acil durumlar bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, öğrenci yurdu, ukrayna, leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi
rusya acil durumlar bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, öğrenci yurdu, ukrayna, leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi
Starobelsk’teki kolej saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne yönelik insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, enkazdan iki kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, kolej binasının enkazı altından iki kişinin daha cesedinin çıkarıldığını açıkladı.
Açıklamada, “Enkaz altından iki kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 60 kişiden 18’i hayatını kaybetti” denildi.
Ön değerlendirmelere göre enkaz altında hala üç kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ölen ve yaralananlara ilişkin listelerin, LHC idaresinin resmi kanalı üzerinden güncelleneceği belirtildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının tesadüfi olmadığını belirterek Savunma Bakanlığı’na karşılık verilmesine ilişkin öneriler hazırlama talimatı vermişti. Putin ayrıca Ukraynalı askerlere, komuta kademesinin emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulunmuştu.