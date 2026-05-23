Starobelsk’teki kolej saldırısında can kaybı 18’e yükseldi

Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji'ne yönelik insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Pedagoji Koleji’ne Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, kolej binasının enkazı altından iki kişinin daha cesedinin çıkarıldığını açıkladı.Açıklamada, “Enkaz altından iki kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 60 kişiden 18’i hayatını kaybetti” denildi.Ön değerlendirmelere göre enkaz altında hala üç kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ölen ve yaralananlara ilişkin listelerin, LHC idaresinin resmi kanalı üzerinden güncelleneceği belirtildi.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde uçak tipi 4 adet İHA ile saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu terör eylemine ilişkin resmi soruşturma başlatılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının tesadüfi olmadığını belirterek Savunma Bakanlığı’na karşılık verilmesine ilişkin öneriler hazırlama talimatı vermişti. Putin ayrıca Ukraynalı askerlere, komuta kademesinin emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulunmuştu.

