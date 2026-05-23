Rusya'nın Afrika'ya tahıl ihracatı arttı: Mısır, Sudan ve Kenya'ya sevkiyatlarda rekor artış

Sputnik Türkiye

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Agroexport tarafından yapılan açıklamada Mısır, Sudan ve Kenya'ya 2026'nın ilk aylarında Rus buğdayı... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T15:38+0300

Rusya’nın Afrika ülkelerine yönelik buğday ihracatı bu yıl önemli ölçüde yükseldi. Rus tarım ihracat ajansı Agroexport’un açıklamasına göre Mısır, Sudan ve Kenya 2026’nın ilk aylarında Rus buğdayı alımlarını keskin şekilde artırdı.Çarşamba günü yayımlanan verilere göre Mısır alımlarını yüzde 19 artırırken, Sudan’a yapılan ihracat yüzde 78 yükseldi, Kenya’ya yapılan sevkiyatlar ise altı kat arttı.Beşinci Tüm Rusya Tahıl Forumu’nda konuşan ajans başkanı İlya İlyuşin, Rusya’nın 2025 takvim yılında yaklaşık 52 milyon ton tahıl ve bakliyat ile birlikte 3 milyon tondan fazla yağlı tohum ihraç ettiğini söyledi. Ayrıca buğday sevkiyatlarının 'geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 14 milyon tona ulaştığını' belirtti. Afrika'nın ithalat hacimlerinde rekor seviyelerde artış yaşayarak önemli bir noktaya yükseldiği kaydedildi.Agroexport yaptığı açıklamada, Kamerun’a yapılan sevkiyatların 2025 yılında 137 bin tona ve 32 milyon dolar değerine ulaştığını, bunun yıllık bazda 3.2 katlık artış anlamına geldiğini bildirdi. İhracat gelirlerinin yüzde 99’unu buğday oluşturdu. Rusya ayrıca ördek eti, dondurulmuş balık ve işlenmiş tahıl ürünleri de tedarik etti. Sadece 2026’nın ilk dört ayında Kamerun’a yapılan ihracat yaklaşık 93 bin tona ve 20.5 milyon doların üzerinde değere ulaştı.Bu ayın başlarında Moskova Belediye Başkanlığı Ofisi, Moskova merkezli şirketlerin Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda 52 kat artarak yaklaşık 7.8 milyon dolara ulaştığını açıkladı.Rus soya fasulyesi ve kolza yağına yönelik talep de Kuzey Afrika genelinde keskin biçimde artıyor. Agroexport tahminlerine göre, söz konusu iki ürünün bölgeye ihracatı Eylül 2025 ile Nisan 2026 arasında yıllık bazda yüzde 54 artarak 220 bin tona ulaştı. Cezayir ve Tunus, Çin ve Hindistan’ın ardından Rus bitkisel yağlarının en büyük alıcıları arasında yer aldı. Tunus’a yapılan kolza yağı sevkiyatları ise beş kat arttı.Geçen ay Agroexport, Sudan’a yapılan Rus buğdayı sevkiyatlarının iki katından fazla arttığını açıklamıştı. İhracatçılar, 2025/26 sezonunun başlangıcından bu yana yaklaşık 1.7 milyon ton teslimat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl önceki aynı dönemde 0.7 milyon ton seviyesindeydi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Nisan ayında yaptığı açıklamada, artık 80’den fazla Rus bölgesinin Afrika ülkeleriyle işbirliği yürüttüğünü söyledi.

