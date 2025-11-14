https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dunya-sudani-unuttu-bir-ulke-sessizce-cokuyor-altin-tahil-ve-kizildeniz-ugruna-yanan-bolgede-neler-1101006281.html

Dünya Sudan'ı unuttu, bir ülke sessizce çöküyor: Altın, tahıl ve Kızıldeniz uğruna 'yanan' bölgede neler oluyor?

Dünya Sudan’ı unuttu, bir ülke sessizce çöküyor: Altın, tahıl ve Kızıldeniz uğruna 'yanan' bölgede neler oluyor?

Sudan'da 2023'ten beri süren iç savaş, 21. yüzyılın en büyük insani felaketine dönüştü. Hızlı Destek Güçleri ile Sudan ordusu arasındaki çatışmalarda en az 150...

15 Nisan 2023'te başlayan Sudan iç savaşı, iki yıl içinde korkunç boyutlara ulaştı. El Faşir’deki katliamlar, toplu mezar şüpheleri ve 90 bine yakın sivilin kaçışı dünyanın en büyük insani krizlerinden birini doğurdu. Küresel güçler, ülkeye enerji, altın, tahıl ve jeopolitik hesaplarla bakarken, milyonlarca insan kaderine terk edilmiş durumda. Uluslararası toplum uzun süre sessiz kalırken, Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler ise bölgedeki vahşetin dünyaya duyurulması açısından kritik adımlar atmaya devam ediyor. İki yıllık savaşın bilançosu: 150 bin ölü, 11 milyon mülteciSudan'daki iç savaşta yaşanan kayıplar korkunç boyutta. Fransız haber ajansı Le Monde'un Kasım 2024 raporuna göre, çatışmalarda en az 150 bin sivil hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, gerçek ölü sayısının bunun çok üzerinde olduğunu söylüyor. Sadece başkent Hartum'da 61 bin kişi öldü ve ölümlerin yüzde 90'ı kayıt altına alınamadı.Birleşmiş Milletler verilerine göre, 51 milyonluk Sudan nüfusunun 11 milyondan fazlası evlerinden oldu. Bunların 2.9 milyonu Çad, Güney Sudan, Mısır ve Etiyopya gibi komşu ülkelere sığındı. Mülteci kamplarında her hafta onlarca çocuk açlık ve kolera nedeniyle ölüyor.Sistematik tecavüz ve cinsel şiddetBM Soruşturma Misyonu, Nisan 2023-Temmuz 2024 arasında 400'den fazla kadının cinsel şiddet nedeniyle tıbbi yardım aldığını bildirdi. Ancak STK'ler, gerçek sayının 4 bin 400'ü bulabileceğini tahmin ediyor.UNICEF, Mart 2024'te yayınladığı raporda, bir yaşındaki bebeklere bile tecavüz edildiğini belgeledi. HDK güçleri, Güney Kordofan'da 13 yaşındaki kızları cinsel kölelik için kaçırırken, kurbanlarına ırk temelli hakaretler yağdırdı. BM, tecavüzün savaş silahı olarak sistematik kullanıldığını vurguladı.Darfur'da katliamlar: El-Faşir'in düşüşüDarfur bölgesi, Sudan iç savaşının en vahşi sahnesine dönüştü. 26 Ekim 2025'te HDK güçleri, Kuzey Darfur'un başkenti El-Faşir'i ele geçirdi. 18 ay süren kuşatma sırasında 300 bin sivilin açlık ve hastalıklarla mücadele ettiği kentte, HDK mensupları hastaneleri basarak 450'den fazla kişiyi öldürdü.Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, El-Faşir'de yaşanan olayları toplu katliam ve etnik temizlik olarak tanımladı. HDK güçlerinin paylaştığı videolarda, silahsız sivillerin zorla yerinden çıkarılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi görüntüleri yer aldı.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yale Üniversitesi’nin uydu analizlerinde El Faşir çevresinde olası toplu mezarlar tespit edildiğini açıkladı.Saldırı altındaki hastaneler: Sağlık sisteminin yüzde 80’i çöktüDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Kasım’da Güney Kordofan/Dilling Hastanesi'ne yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını doğruladı. Nisan 2023’ten bu yana Sudan’da sağlık tesislerine yönelik 192 saldırı gerçekleşti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise savaş bölgelerindeki sağlık tesislerinin yüzde 70–80’inin artık hizmet vermediğini açıkladı. Ülkede salgın hastalık riski hızla artıyor.Sudan neden iç savaşa sürüklendi?Sudan’da 15 Nisan 2023’te başlayan çatışmalar, ülkenin iki güçlü askeri figürü:Temel kırılma noktası, iki tarafın orduya entegrasyon süreci ve ülkeyi kimin yöneteceğine dair iktidar mücadelesi oldu. HDK ile Sudan ordusu arasındaki güç mücadelesiSudan iç savaşı, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki iktidar mücadelesinden kaynaklanıyor. 2019'da Ömer el-Beşir diktatörlüğünü birlikte deviren bu iki güç, 2021'de ikinci bir darbe ile geçici hükümeti de tasfiye etti.Sudan ordusu komutanı Abdülfettah el-Burhan ile HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalo (Hemedti) arasındaki gerginlik, Nisan 2023'te çatışmaya dönüştü. HDK'nin askeri birlik olarak orduya entegre edilmesi tartışmaları, savaşın fitilini ateşledi.Sudan'ın gücü ne?: Altın, tahıl ve jeopolitik savaşlarSudan sadece iki askeri liderin kapıştığı bir savaş alanı değil; aynı zamanda altın, tahıl, su yolları ve Kızıldeniz erişimi için yürütülen çok katmanlı bir küresel güç mücadelesi.Sudan, dünyanın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor. Ancak bu zenginlik, savaşın sürmesinin temel nedeni haline geldi. 2025'in ilk yarısında Sudan'ın yasal altın ihracatının yüzde 90'ı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ye gitti.Altın madenleri, özellikle Darfur ve Kordofan bölgelerinde HDK'nin kontrolüne geçerken, bu madenlerden çıkan kazanç doğrudan savaş ekonomisini besliyor. Uzmanlar, Sudan'ın altın rezervlerinin illegal ticaret yoluyla silahlandırmayı finanse ettiğini söylüyor.Körfez ülkeleri Sudan'dan buğday çıkarıyor, halk aç kalıyorAltın savaşının yanı sıra Sudan, bir de tahıl savaşı yaşıyor. BAE ve Suudi Arabistan, son on yılda Sudan'da yüz binlerce hektar tarım arazisi kiraladı. Bu topraklarda yetişen buğday, arpa ve yem bitkileri ülke halkına değil, Körfez süpermarketlerine gidiyor.Sudan halkı açlık ve kıtlıkla boğuşurken, tarım arazilerinin büyük kısmı yabancı yatırımcılar tarafından kontrol ediliyor. BM, Sudan'da 25 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklarken, ülkenin verimli toprakları gıda egemenliği için değil, ihracat için kullanılıyor.Tahıl savaşları, Sudan'ın jeopolitik konumu ve su kaynaklarıyla birleşince, ülke bir kaynak savaşının tam merkezine oturmuş durumda. Nil Nehri havzasındaki stratejik konumu, Sudan'ı sadece altın ve tahıl değil, aynı zamanda su diplomasisinin de kilit ülkesi yapıyor.'Kıtlık yapay olarak oluşturuluyor'Sudan’ın başkenti Hartum'da Rusya'nın Büyükelçisi olan Andriy Chornovol, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ülkedeki gıda sıkıntısı ile ilgili şunları söylemişti.Diplomata göre un, bir ayı aşkın süre limandan çıkarılmadı ve tamamen bozuldu. Chornovol ayrıca:Büyükelçi, Sudan’da akut bir kıtlık olmadığını, çiftçilerin ekipmanlarının yağmalanması ve gıda kamyonlarının isyancılarca el konulmasıyla krizin yapay olarak yaratıldığını savundu.Kızıldeniz jeopolitiği ve stratejik hesaplar da işin içine girdiSudan'daki savaş, aynı zamanda Kızıldeniz erişimi ve bölgesel nüfuz mücadelesiyle de iç içe. Port Sudan, Afrika'nın Kızıldeniz'e açılan en önemli limanlarından biri. Çin, 2025 ortasında Port Sudan'da lojistik üs kurma girişimi başlatmıştı. Afrika Boynuzu, küresel güçlerin çıkar çatışmasının merkezi haline geldi. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin farklı çıkarlarla devreye girmesi, Sudan krizini çok katmanlı hale getiriyor.Sosyal medyada milyonlarca destek paylaşımı viral olduBM, Sudan'ı 21. yüzyılın en büyük insani krizi olarak tanımlansa da, Gazze kadar 'ilgi görmemesi' sosyal medyada yeni bir akım bile başlattı. Nisan 2023'ten bu yana General Abdülfettah el-Burhan komutasındaki Sudan ordusu ile Hemedti (Muhammed Hamdan Dagalo) liderliğindeki HDK arasında süren savaşın bir galibi yok. Her iki taraf da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediliyor.

2025

