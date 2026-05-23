İran Dışişleri: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu, biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda süren ABD görüşmelerine ilişkin, “Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız”... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T17:40+0300

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada müzakere sürecinin hem ilerlediğini hem de önemli ihtilafların sürdüğünü söyledi.Anlaşmaya hem uzak hem yakınızİran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in Tahran ziyaretinde taraflar arasında mesaj alışverişi yapıldığını belirtti. Bekayi, “Görüşmede üzerinde ihtilaf bulunan konular ele alındı. Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız” dedi.Sürecin henüz nihai bir anlaşmaya dönüşmediğini vurgulayan Bekayi, ABD ile İran arasındaki pozisyonların bazı alanlarda yakınlaştığını ancak bunun anlaşma anlamına gelmediğini ifade etti. İranlı sözcü, ABD’nin tutumundaki çelişkilerin süreci etkilediğini de söyledi.Hürmüz'ün ABD ile ilgisi yokBekayi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmesinde ise bölgenin kontrolünün kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu, biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı" dedi.Nükleer müzakerelere ilişkin detayların henüz gündeme alınmadığını söyleyen Bekayi, İran’ın yaptırımların kaldırılması yönündeki talebinin değişmediğini vurguladı. Ayrıca dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının da görüşmelerde ele alındığını aktardı.Bekayi, İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifte nükleer başlıklar ve ekonomik varlıkların serbest bırakılması konularının yer aldığını belirterek, sürecin arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar üzerinden yürütüldüğünü kaydetti.

