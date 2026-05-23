Özgür Özel: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz, Bir uzlaşı yok
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel açıklamada bulundu.
2026-05-23T16:31+0300
CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Özel, "Bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda yine grup başkanı seçilmiştim. 5 ay sonra ise genel başkanı seçilmiştim. Çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız mutlak butlan kararı çıktı. Bu karar çeşitli birimlere yollandı" ifadelerini kullandı.Kurultay için en uygun zamanın en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirten Özel, "Herkesin istediği kurultayın 40 gün içinde toplanması" ifadelerini kullanarak 'zaman geçilmeksizin kurultayın yapılması gerektiğini' açıkladı.Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:
15:33 23.05.2026 (güncellendi: 16:31 23.05.2026)
Kurultay için en uygun zamanın en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirten Özel, "Herkesin istediği kurultayın 40 gün içinde toplanması" ifadelerini kullanarak 'zaman geçilmeksizin kurultayın yapılması gerektiğini' açıkladı.
Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:
1 oy haricinde tüm oyları aldım.
İlk kapalı grup toplantısında grup başkanı seçildim.
110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü.
Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Bir uzlaşı yok
Herkesin istediği kurultayın 40 gün içinde toplanması.
Grup toplantısını kurultaya kadar ben yapacağım.