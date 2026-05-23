Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/kemal-kilicdaroglundan-aciklama-chp-ahlaki-degerlerini-korumak-zorunda-1105973412.html
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda'
Sputnik Türkiye
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T14:11+0300
2026-05-23T14:29+0300
türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
ankara
özgür özel
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105973892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_651dea7a637c64bc27ce6a1f9acaedab.jpg
CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına Özgür Özel'in yeni CHP Grup Başkanlığı görevini kutlamakla başladı. "Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme olur" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chp-grup-baskani-ozgur-ozel-secildi-1105972291.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105973892_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60912e2637db89bde5fea64fffc0f880.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, ankara, özgür özel, chp
kemal kılıçdaroğlu, ankara, özgür özel, chp

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: 'CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda'

14:11 23.05.2026 (güncellendi: 14:29 23.05.2026)
© AA / Erçin ErtürkKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına Özgür Özel'in yeni CHP Grup Başkanlığı görevini kutlamakla başladı.
"Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme olur" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.
Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
POLİTİKA
CHP Grup Başkanı Özgür Özel seçildi
12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала