New York’taki tersanede yangın ve patlama: 16 yaralı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamada en az 16 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır...

2026-05-23T02:55+0300

ABD'nin New York eyaletinde, bir tersanede çıkan yangın ve ardından yaşanan patlama sonucu en az 16 kişi yaralandı.New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki tersanede çıkan yangına müdahale edildiği sırada patlama meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle yaralanan kişilerden üçünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Yetkililer, olay yerinde 200’den fazla itfaiye eri ve sağlık personelinin görev yaptığını aktarırken, yangın ile patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

