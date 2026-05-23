https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/new-yorktaki-tersanede-yangin-ve-patlama-16-yarali-1105969953.html
New York’taki tersanede yangın ve patlama: 16 yaralı
New York’taki tersanede yangın ve patlama: 16 yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamada en az 16 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T02:55+0300
2026-05-23T02:55+0300
2026-05-23T02:55+0300
dünya
abd
new york
yangın
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105969796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05e6f8d5f7f83a2af36ee92d548cfa5e.jpg
ABD'nin New York eyaletinde, bir tersanede çıkan yangın ve ardından yaşanan patlama sonucu en az 16 kişi yaralandı.New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki tersanede çıkan yangına müdahale edildiği sırada patlama meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle yaralanan kişilerden üçünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Yetkililer, olay yerinde 200’den fazla itfaiye eri ve sağlık personelinin görev yaptığını aktarırken, yangın ile patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/abd-lhcnin-starobelsk-kentindeki-durumu-yakindan-izliyoruz-1105969099.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105969796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1a4cee9787148aaba209f87e66f73a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, yangın, patlama
abd, new york, yangın, patlama
New York’taki tersanede yangın ve patlama: 16 yaralı
ABD’nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamada en az 16 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
ABD'nin New York eyaletinde, bir tersanede çıkan yangın ve ardından yaşanan patlama sonucu en az 16 kişi yaralandı.
New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki tersanede çıkan yangına müdahale edildiği sırada patlama meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle yaralanan kişilerden üçünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Yetkililer, olay yerinde 200’den fazla itfaiye eri ve sağlık personelinin görev yaptığını aktarırken, yangın ile patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.