ABD: LHC’nin Starobelsk kentindeki durumu yakından izliyoruz
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir öğrenci yurduna... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T23:50+0300
23:50 22.05.2026 (güncellendi: 23:58 22.05.2026)
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki pedagojik koleje düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Bruce, “Lugansk’ta gece meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler ve yaralananlara dair gelen haberleri takip ediyoruz” dedi.
Bruce ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın yol açtığı can kayıpları ve yıkımların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Koleji’nin eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını belirtmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin verdiği bilgilere göre, saldırı gece saatlerinde uçak tipi dört insansız hava aracıyla gerçekleştirildi. Saldırı anında yurtta 86 öğrenci ve bir çalışan bulunuyordu. Olayda 39 çocuk çeşitli derecelerde yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili “terör eylemi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.