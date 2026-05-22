https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/abd-lhcnin-starobelsk-kentindeki-durumu-yakindan-izliyoruz-1105969099.html

ABD: LHC’nin Starobelsk kentindeki durumu yakından izliyoruz

ABD: LHC’nin Starobelsk kentindeki durumu yakından izliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki bir öğrenci yurduna... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T23:50+0300

2026-05-22T23:50+0300

2026-05-22T23:58+0300

dünya

tammy bruce

abd

bm güvenlik konseyi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

terör eylemi

leonid paseçnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944376_4:0:1163:652_1920x0_80_0_0_6828bf9a4a5c001e6a5853c9d3bbc9da.png

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki pedagojik koleje düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.Bruce, “Lugansk’ta gece meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler ve yaralananlara dair gelen haberleri takip ediyoruz” dedi.Bruce ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın yol açtığı can kayıpları ve yıkımların derhal durdurulması çağrısında bulundu.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Koleji’nin eğitim binası ve öğrenci yurdunu hedef aldığını belirtmişti.Rusya Soruşturma Komitesi’nin verdiği bilgilere göre, saldırı gece saatlerinde uçak tipi dört insansız hava aracıyla gerçekleştirildi. Saldırı anında yurtta 86 öğrenci ve bir çalışan bulunuyordu. Olayda 39 çocuk çeşitli derecelerde yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili “terör eylemi” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/nebenzya-lhcdeki-kolej-saldirisi-kievin-teror-niteligini-ortaya-koydu-1105968417.html

abd

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tammy bruce, abd, bm güvenlik konseyi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, terör eylemi, leonid paseçnik