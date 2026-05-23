Müze ve ören yerlerinde sıra beklemeyen son: Kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan tarihi protokolle, Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerinde yerli ve millî dijital altyapı... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T10:54+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak dev bir iş birliğine imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ilan ettiği protokolle, Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerinde uçtan uca dijital dönüşüm süreci resmen başladı.Yeni modelle birlikte müzelerde; akıllı biletleme, yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, yaygın Wi-Fi ve 5G entegrasyonu gibi yeni nesil teknolojiler devreye alınacak. Ayrıca 2026-2027 yıllarında açılması planlanan 28 yeni müze ve ören yeri de bu bütünleşik dijital sisteme dahil edilecek.Sıra bekleme dönemi bitiyor: Kimlik kartları Müzekart oluyorProjenin vatandaşlara yönelik en büyük kolaylıklarından biri biletleme ve geçiş sisteminde yaşanacak. Yeni sistemle birlikte, kullanım süresi dolan mevcut Müzekartların yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları doğrudan Müzekart’a dönüşecek.e-Devlet ve mobil uygulamalar üzerinden entegre şekilde çalışacak sistem sayesinde vatandaşlar, müzekart ücretlerini dijital kanallardan ödedikten sonra gişelerde sıra beklemeden sadece kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecekler. Mevcut kullanım süresi devam eden Müzekart sahipleri ise kartlarını süreleri bitene kadar aynı şekilde kullanmaya devam edebilecek."Kültürel verilerin güvenliği, dijital bağımsızlık meselesidir"Dönüşümün en stratejik ayağını ise veri güvenliği oluşturuyor. Yerli ve millî altyapı anlayışıyla hayata geçirilen bu model sayesinde, kültürel mirasa ait tüm stratejik veriler ülke sınırları içinde korunacak.İmza töreninde konunun önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:Dijital mağazalarla geleneksel sanatçılara destekProje kapsamında sadece biletleme sistemleri değil; müze mağazaları, kafeteryalar ve ticari alanlar da tek çatı altında modern bir yapıya kavuşturuluyor. Dönüşüme dahil edilen müze mağazalarında satılacak ürünler; Bakanlık belgeli Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar ile geleneksel el sanatları ustalarından tedarik edilecek.Geleneksel Türk el sanatlarından Türk kahvesine, halıcılıktan lokuma kadar geniş bir yelpazede sunulacak olan bu millî ürünler, Türk Telekom’un küresel pazarlama gücü ve dijital mağazaları aracılığıyla yurt dışı pazarlarına da açılarak yerel istihdamı destekleyecek.10 yılda 8 milyar liralık dev tasarrufBakanlık bünyesinde gerçekleştirilen bu operasyonel dönüşüm, bütçeye de büyük bir katkı sağlayacak. Yeni sistemle birlikte operasyonel süreçlerin optimize edilmesiyle yıllık yaklaşık 400 million lira tasarruf hedefleniyor. Yeniden değerleme projeksiyonları hesaba katıldığında, 10 yıllık süreçte toplam tasarruf miktarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de projenin stratejik önemine vurgu yaparak, millî mirası millî teknolojiyle desteklemekten gurur duyduklarını belirtti ve bu yatırımın Türkiye’nin kültür-turizm alanındaki dijital geleceğine yapılmış uzun vadeli, stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

