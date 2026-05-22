Nebenzya: LHC’deki kolej saldırısı Kiev’in ‘terör niteliğini’ ortaya koydu

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin LHC’nin Starobelsk kentindeki pedagojik koleje düzenlediği saldırının, Kiev... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin özel oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki pedagojik koleje düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.Nebenzya, söz konusu saldırının “Kiev rejiminin terörist niteliğinin yeni bir örneği” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Rus diplomat, Güvenlik Konseyi üyelerine, saldırı sonucu hasar gören binaların fotoğraflarını da gösterdi. Nebenzya, olayın hava savunma faaliyetleri sonucu meydana gelmiş olamayacağını vurgulayarak, saldırının kasıtlı olduğunu söyledi:Nebenzya’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:🔸Yalnızca Nisan ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri sonucu 8’i çocuk, 100 sivil hayatını kaybetti 667 kişi yaralandı.🔸Batılı başkentler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine istihbarat sağlıyor ve hedef belirleme konusunda yardım ediyor.🔸Batılılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus çocuklarına yönelik suçlarını kasıtlı olarak görmezden geliyor.🔸Ukrayna şehirlerinde sokak ortasında askerlik yapamayacak durumdaki erkekler bile zorla askere alınıyor ve Kiev rejiminin sığınaklarda saklanan liderleri uğruna ölüme gönderiliyor.🔸Kiev yönetimiyle uzlaşmak mümkün değil.🔸Rusya, Ukrayna'daki rejimin kanlı ve yasa tanımaz uygulamalarına son vermek için özel askeri harekatı başlattı. Hedeflerine mutlaka ulaşılacak.

