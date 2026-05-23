Kaliforniya’da kimyasal sızıntı alarmı: 40 bin kişiye tahliye emri verildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kimyasal sızıntı ve patlama riski nedeniyle yaklaşık 40 bin kişiye tahliye emri verildi. Yetkililer, kriz halindeki tankın ne... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T20:45+0300

Kaliforniya'nın Orange County bölgesinde bulunan Garden Grove kentinde kimyasal sızıntı riski nedeniyle geniş çaplı tahliye kararı alındı. Yetkililer, yüksek derecede yanıcı özellik taşıyan metil metakrilat bulunan tankta ciddi risk oluştuğunu belirtti.Sorunun, İngiliz havacılık şirketi GKN Aerospace’e ait tesiste perşembe günü başladığı bildirildi. Reçine ve plastik üretiminde kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu depolama tankının gaz salımı yaptığı ve tankın arızalanma riski taşıdığı açıklandı.İlk etapta bölgeye tehlikeli madde ekipleri sevk edilirken, aynı gün verilen tahliye emri daha sonra kaldırıldı. Ancak tanktaki vanada meydana gelen hasarın durumu kötüleştirdiği ve tam müdahaleyi engellediği belirtildi.40 bin kişiye tahliye emriCuma günü itibarıyla tahliye kararı genişletildi ve Garden Grove dahil altı şehirde yaşayan yaklaşık 40 bin kişiden bölgeyi terk etmeleri istendi.Orange County İtfaiyesi Bölüm Şefi Craig Covey, “Aktif şekilde kriz halindeki bir tankla karşı karşıyayız” dedi. Covey, tankın ya yaklaşık 6-7 bin galon tehlikeli kimyasalı çevreye sızdırabileceğini ya da termal reaksiyon sonucu patlayabileceğini söyledi.Yetkililer, olası sızıntının kanalizasyon sistemine, derelere veya okyanusa ulaşmasını önlemek için kum torbalarıyla bariyerler oluşturdu. Orange County Sağlık Yetkilisi Regina Chinsio-Kwong ise kimyasalın ısınması halinde insan sağlığına zarar verebilecek buhar yayabileceğini, bunun solunum problemleri, göz yanması, mide bulantısı ve baş ağrısına yol açabileceğini açıkladı.Tahliye çağrılarına rağmen bazı kişilerin bölgeden ayrılmayı reddettiği belirtilirken, yetkililer en az iki geçici barınma merkezi oluşturdu.Garden Grove’un, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 61 kilometre güneyinde ve Disneyland tema parklarına 1 kilometreden daha yakın bir noktada bulunduğu, ancak Disneyland için tahliye kararı verilmediği bildirildi.

