Çin’deki maden faciası: Putin'den Şi'ye taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Şanşi eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle Çinli mevkidadı Şi'ye taziye mesajı gönderdi. 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T13:03+0300
Çin’deki maden faciası: Putin'den Şi'ye taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’in Şanşi eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle Çinli mevkidadı Şi’ye taziye mesajı gönderdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e hitaben gönderdiği telgrafta, Çin'de yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Putin mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum! Şanşi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen felaketin trajik sonuçları nedeniyle derin taziyelerimi kabul edin."
Rusya lideri ayrıca, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine dönük dayanışma ve destek mesajlarının iletilmesini isteyerek, yaralılara acil şifalar diledi.
Maden kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Çin’in Şanşi eyaletine bağlı Çinyuan ilçesindeki ‘Luşenyu’ kömür madeninde bir gaz patlaması meydana gelmişti. Patlama esnasında yer altında 247 işçinin bulunduğu bildirilmişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkili makamların patlamanın nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.