https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/irandan-trumpa-sert-uyari-savasi-yeniden-baslatmak-abd-icin-daha-yikici-olur-1105974984.html
İran’dan Trump’a sert uyarı: 'Savaşı yeniden başlatmak ABD için daha yıkıcı olur'
İran’dan Trump’a sert uyarı: 'Savaşı yeniden başlatmak ABD için daha yıkıcı olur'
Sputnik Türkiye
Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde Washington’un ilk günden daha... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T14:50+0300
2026-05-23T14:50+0300
2026-05-23T14:50+0300
dünya
abd
i̇ran
muhammed bakır kalibaf
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105974809_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_400582e008a6f8743bb8b67376bb3361.jpg
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, İran’ın haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağını belirterek, ABD’yi sert sözlerle hedef aldı. Kalibaf, “ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı milletimizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.'Yeni bir savaş başlatmak ABD için daha yıkıcı olur'İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecinde yeniden organize olduğunu söyleyen Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kalibaf, “Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak” dedi.Kalibaf ayrıca ABD’nin daha önce müzakere süreci devam ederken İran’a saldırı düzenlediğini öne sürerek, Washington yönetimini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İranlı yetkili, Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen ABD’nin deniz ablukası uyguladığını ve şimdi bu durumu değiştirmeye çalıştığını savundu.Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise görüşmede İran halkına yönelik iyi dileklerini iletti ve bölgedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/iran-birkac-ziyaret-birkac-hafta-veya-birkac-ay-icinde-yapilan-muzakerelerle-kesin-bir-sonuca-1105969246.html
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105974809_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ddfd72bfc7558a92a2b3f857c853b0a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf, pakistan
abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf, pakistan
İran’dan Trump’a sert uyarı: 'Savaşı yeniden başlatmak ABD için daha yıkıcı olur'
Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde Washington’un ilk günden daha ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, İran’ın haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağını belirterek, ABD’yi sert sözlerle hedef aldı. Kalibaf, “ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı milletimizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
'Yeni bir savaş başlatmak ABD için daha yıkıcı olur'
İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecinde yeniden organize olduğunu söyleyen Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kalibaf, “Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak” dedi.
Kalibaf ayrıca ABD’nin daha önce müzakere süreci devam ederken İran’a saldırı düzenlediğini öne sürerek, Washington yönetimini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İranlı yetkili, Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen ABD’nin deniz ablukası uyguladığını ve şimdi bu durumu değiştirmeye çalıştığını savundu.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise görüşmede İran halkına yönelik iyi dileklerini iletti ve bölgedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.