İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Hatay'daki sele ilişkin açıklama: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da etkili olan sel, heyelan ve göçüklerde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Samandağ’da... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T18:03+0300
18:03 23.05.2026
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da etkili olan sel, heyelan ve göçüklerde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Samandağ’da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da 20-22 Mayıs tarihleri arasında etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel, heyelan ve göçüklerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını, 17 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaş için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Bölgede Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun su baskınları yaşandığı ifade edildi.
Hatay genelinde 1894 ihbar alındığını, bunların büyük çoğunluğunun su baskınına ilişkin olduğu bildirildi. Müdahale çalışmalarına 2 bin 261 personel ile 867 araç ve iş makinesinin katıldığı aktarıldı.
Ayrıca çevre illerden su üstü ve su altı arama kurtarma ekipleri ile bot ve dron desteğinin Hatay’a sevk edildiği kaydedildi. Yağışlar nedeniyle 495 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği, 32 kişinin ise geçici barınma alanlarında bulunduğu açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hasar tespit çalışmalarına göre 39 konutun hasarsız, 10 konutun az hasarlı, 2 konutun yıkık ve 5 yapının değerlendirme dışı olduğu belirlendi.
Bakan Çiftçi, meteorolojik uyarılar doğrultusunda ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Dün, 11:14
