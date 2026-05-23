Fransa, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişini yasakladı

Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir’in Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştır.

Bu karar, Global Smud filosunda bulunan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara yönelik kabul edilemez davranışlarının ardından alınmıştır.

Herhangi bir somut fayda üretmeyen ve profesyonellik ile özverilerini takdir ettiğim diplomatik ve konsolosluk hizmetleri üzerinde ek yük oluşturan bu filonun girişimini onaylamıyoruz.

Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya kötü muameleye maruz bırakılmasına, üstelik bunun bir kamu görevlisi tarafından yapılmasına tolerans gösteremeyiz.

Bu davranışların çok sayıda İsrailli hükümet yetkilisi ve siyasetçi tarafından da kınandığını belirtmek isterim.

Söz konusu olaylar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici açıklamalar ve eylemlerden oluşan uzun bir listenin devamı niteliğindedir.