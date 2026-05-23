Fransa, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişini yasakladı
Fransa, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasakladı. 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T15:55+0300
15:54 23.05.2026 (güncellendi: 15:55 23.05.2026)
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransız topraklarına girişinin yasaklanmasına karar verildiğini belirterek kararın Gazze filosu aktivistlerine yönelik muameleye duyulan öfkeyi yansıttığını söyledi.
Barrot açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir’in Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştır.
Bu karar, Global Smud filosunda bulunan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara yönelik kabul edilemez davranışlarının ardından alınmıştır.
Herhangi bir somut fayda üretmeyen ve profesyonellik ile özverilerini takdir ettiğim diplomatik ve konsolosluk hizmetleri üzerinde ek yük oluşturan bu filonun girişimini onaylamıyoruz.
Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya kötü muameleye maruz bırakılmasına, üstelik bunun bir kamu görevlisi tarafından yapılmasına tolerans gösteremeyiz.
Bu davranışların çok sayıda İsrailli hükümet yetkilisi ve siyasetçi tarafından da kınandığını belirtmek isterim.
Söz konusu olaylar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici açıklamalar ve eylemlerden oluşan uzun bir listenin devamı niteliğindedir.
Barrot ayrıca açıklamasında Avrupa Birliği'nden Itamar Ben-Gvir hakkında yaptırım uygulamasını talep etti.
BM: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik işkence haberleri için çok endişeliyiz
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence" haberleri dolayısıyla "çok endişeli" olduklarını bildirmişti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, uluslararası sularda saldırıya uğradıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine "tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence yapıldığı" yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.
Dujarric, "Bu haberlerden çok endişeliyiz. Her şeyden önce gözaltına alınan kişilerden gelen haberlerden bahsediyorum ancak biliyorsunuz İsrailli bir bakanın yayımladığı videoya bakmak yeterli. Bu video, filodan gözaltına alınan kişilere yapılan aşağılayıcı muameleyi gösteriyor" dedi.
İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden serbest bırakılmayanların hepsinin bırakılması gerektiğini belirten Dujarric, "Hepsi evlerine gönderilmeli ve bu muameleden sorumlu olanlar hesap vermeli" ifadesini kullandı.
AP üyelerinden tepki gelmişti
Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin tek başına ele alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
AP'nin Fransız üyesi Rima Hassan ve Belçikalı üyesi Marc Botenga sosyal medya hesabından, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine ilişkin paylaşımda yapmıştı.
Hassan, "Ben-Gvir, 'kötülüğün nedeni' değil, onu mümkün kılan sömürgeci devletin bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu. Sistemi yaratanın Ben-Gvir olmadığını belirten Hassan, "Ben-Gvir gibi figürleri üreten İsrail'in sömürgeci devlet yapısıdır. Gvir neden değil, yalnızca bir semptomdur" ifadelerini kullanmıştı.
Botenga ise "Avrupalı vatandaşları Akdeniz'de kaçırıp kötü muameleye, dayağa ve aşağılanmaya maruz bırakan Rusya olsaydı, Avrupa savaş pozisyonuna çoktan geçmiş olurdu" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Söz konusu İsrail olunca olayın küçümsendiğine değinen Botenga, meseleyi münferit bir bakanın söylemlerine indirgeyerek "saldırgan devletle" ortaklığın sürdürüldüğünün altını çizmişti.
Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.
Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.