Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i...

2026-05-23T14:37+0300

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık’ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibinin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklandı.5 şüpheli tutuklandı, 18'inin işlemleri sürüyorİzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan şantiye çalışanları H.K, H.A, T.Ç, B.Ç. ile A.G. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 18 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “yalan tanıklık” suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T’nin de bulunduğu belirtildi.Soruşturma başlatılmıştıOlay, 13 Mayıs 2018’de Dorukhan Büyükışık’ın bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla gündeme gelmişti. İlk aşamada ölüm “intihar” olarak değerlendirilmiş, ancak ailenin itirazları ve yürütülen incelemeler sonrası dosya yeniden ele alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce olay yerine gelen polisler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açılmış, ayrıca 5 şantiye çalışanı hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 2025 yılında polisler ve şantiye çalışanları hakkındaki davalar birleştirilmişti.Başsavcılık tarafından oluşturulan 4 kişilik özel ekip, dosyada yeni incelemeler yaparak soruşturmayı derinleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konulduğu öğrenildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

