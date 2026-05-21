Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugünkü açıklamasında şunları kaydetti:

Bakan Gürlek duyurdu: Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiştir" duyurusunu yaptı. Büyükışık 2018'te bir şantiyede ölü bulunmuştu.