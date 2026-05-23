Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: NATO, Rusya’yı küresel internetten dışlamayı değerlendirmeli
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, NATO'nun Rusya'ya karşı "asimetrik önlemler" kapsamında küresel internetten ve uydu hizmetlerinden "çıkarma" seçeneğini...
2026-05-23T22:37+0300
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, NATO’nun Rusya’ya karşı “asimetrik önlemler” kapsamında küresel internetten ve uydu hizmetlerinden “çıkarma” seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini savundu. Rusya’dan gelen ilk tepkiyse, bu tür önerilerin “akıl dışı” olduğu yönünde oldu.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Rusya’ya karşı atılabilecek adımlar konusunda NATO’ya, Moskova’yı küresel internetten “ayırma” fikrini gündeme getirdi. Pavel, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, ittifakın Rusya’ya karşı “asimetrik önlemler” üzerinde düşünmesi gerektiğini söyleyerek, bu önlemler arasında “internetin veya uyduların kapatılması ve Rus bankalarının finans sisteminden çıkarılmasının” da yer alabileceğini belirtti.
Pavel, söz konusu adımların NATO’nun Rusya’ya yönelik kararlılığının bir göstergesi olacağını belirtmekle birlikte, ittifakın bu önerileri hangi teknik veya hukuki araçlarla hayata geçirebileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.
Çekya Cumhurbaşkanı’nın bu çıkışı, Moskova’da tepkiyle karşılandı. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, RT’ye yaptığı açıklamada, “Avrupa ülkelerinin ve NATO üyesi devletlerin şimdiki yöneticileri, aralarında ‘şahin’ olarak bilinen Petr Pavel de dahil, akıllarını tamamen yitirmiş durumda” ifadelerini kullandı.