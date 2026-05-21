Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa kibirli tutumunu terk ederek artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmeli

Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Havlicek yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmesinin... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek Prag’da başlayan uluslararası güvenlik konferansı GLOBSEC’te yaptığı konuşmada, Avrupa’nın kibirli tutumunu terk ederek artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmesi gerektiğini söyledi.Havlicek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Havlicek Avrupa’da girişimcilik ruhu ve sağlıklı hırs eksikliği baş göstermeye başladığını belirterek, “Bu durum uzun zamandır Amerikan toplumunun sağlam temelini oluşturuyordu ve şimdi Çin de aynı ilkeleri başarıyla uyguluyor. Çin, aynı silahlarla Avrupa’yı yeniyor ve ele geçiriyor. Avrupa sonuç odaklı bir ekonomiye yönelmelidir” dedi.Havlicek son dönemde sıkça tartışılan AB’nin daha fazla federalleşmesinin gerekli değişimleri otomatik olarak getireceğini düşünmenin ölümcül bir hata olacağını da belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:AB kurumlarının yaptığı ölümcül hatanın girişimcilerin sesine kulak vermemesi olduğuna işaret eden Havlicek, AB’de belirleyici söz hakkının ekonominin, lojistiğin ve hatta fiziğin yasalarını küçümseyen siyaset bilimciler ve ideologlarda olduğunu söyledi.

