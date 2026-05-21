Çekya Başbakan Yardımcısı Havlicek: Avrupa kibirli tutumunu terk ederek artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmeli
Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Havlicek yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmesinin gerektiğini vurguladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T22:24+0300
Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek Prag’da başlayan uluslararası güvenlik konferansı GLOBSEC’te yaptığı konuşmada, Avrupa’nın kibirli tutumunu terk ederek artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmesi gerektiğini söyledi.Havlicek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Havlicek Avrupa’da girişimcilik ruhu ve sağlıklı hırs eksikliği baş göstermeye başladığını belirterek, “Bu durum uzun zamandır Amerikan toplumunun sağlam temelini oluşturuyordu ve şimdi Çin de aynı ilkeleri başarıyla uyguluyor. Çin, aynı silahlarla Avrupa’yı yeniyor ve ele geçiriyor. Avrupa sonuç odaklı bir ekonomiye yönelmelidir” dedi.Havlicek son dönemde sıkça tartışılan AB’nin daha fazla federalleşmesinin gerekli değişimleri otomatik olarak getireceğini düşünmenin ölümcül bir hata olacağını da belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:AB kurumlarının yaptığı ölümcül hatanın girişimcilerin sesine kulak vermemesi olduğuna işaret eden Havlicek, AB’de belirleyici söz hakkının ekonominin, lojistiğin ve hatta fiziğin yasalarını küçümseyen siyaset bilimciler ve ideologlarda olduğunu söyledi.
Çekya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek Prag’da başlayan uluslararası güvenlik konferansı GLOBSEC’te yaptığı konuşmada, Avrupa’nın kibirli tutumunu terk ederek artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Havlicek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa kibirli davranmayı bırakmalı ve artık dünyanın merkezi olmadığını kabul etmelidir. Eğitime, gençlerin ve girişimcilerin elde tutulmasına ve bilime yapılacak yatırımlara odaklanmalıdır. Avrupa, sözde ‘yeşil’ değerler uğruna enerji, sanayi ve hammadde alanındaki kendi kendine yeterliliğini kaybediyor.
Havlicek Avrupa’da girişimcilik ruhu ve sağlıklı hırs eksikliği baş göstermeye başladığını belirterek, “Bu durum uzun zamandır Amerikan toplumunun sağlam temelini oluşturuyordu ve şimdi Çin de aynı ilkeleri başarıyla uyguluyor. Çin, aynı silahlarla Avrupa’yı yeniyor ve ele geçiriyor. Avrupa sonuç odaklı bir ekonomiye yönelmelidir” dedi.
Havlicek son dönemde sıkça tartışılan AB’nin daha fazla federalleşmesinin gerekli değişimleri otomatik olarak getireceğini düşünmenin ölümcül bir hata olacağını da belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bürokrasiyi, onu üreten yapıyı daha da güçlendirerek azaltamayız. AB malların, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı gibi kuruluş temellerine dayanmalıdır. Enerji politikası nükleer enerjiye ve yenilenebilir kaynaklara, dolayısıyla kendi kendine yeterliliğe odaklanmalıdır. Sözde çevreci çıkarlar adına emisyonları Asya’ya ihraç etmeyi derhal durdurmalı ve bunun yerine sanayi ile hammadde alanındaki bağımsızlığımızı güçlendirmeliyiz.
AB kurumlarının yaptığı ölümcül hatanın girişimcilerin sesine kulak vermemesi olduğuna işaret eden Havlicek, AB’de belirleyici söz hakkının ekonominin, lojistiğin ve hatta fiziğin yasalarını küçümseyen siyaset bilimciler ve ideologlarda olduğunu söyledi.