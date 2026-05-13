İsrail'e Eurovision'da protesto: Seyirciler zorla çıkartıldı
Eurovision ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı, 'soykırımı durdurun' sloganlarıyla protesto edildi. Filistin bayrakları açan göstericilerin salondan... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, 'soykırımı durdurun' sloganıyla protesto edildi.Filistin bayrağı açan, ve 'soykırımı durdurun' sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldığı bildirildi.Moldova, İsveç, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz, Gürcistan, Finlandiya, Karadağ, Estonya, İsrail, Belçika, Litvanya, San Marino, Polonya, Sırbistan'ın yarıştığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, İsrail, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Polonya finale giderken, Portekiz, Gürcistan, Karadağ, Estonya ve San Marino ise yarışmaya veda etti.Yarışmanın ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak.Daha önce İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını bildirmişti.
05:00 13.05.2026
© AP Photo / Martin Meissner2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, 'soykırımı durdurun' sloganıyla protesto edildi
Eden Golan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
Eurovision 2026’da İsrail depremi: Fransa’da 'yayın boykotu' çağrısı
Dün, 14:52
