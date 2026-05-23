AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla: Friedrich Merz Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürütüyor
AfD Eş Başkanı Chrupalla, Almanya Başbakanı Merz’in Almanya’nın değil, Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürüttüğü belirterek Alman vergi... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
16:16 23.05.2026
AfD Eş Başkanı Chrupalla, Almanya Başbakanı Merz’in Almanya’nın değil, Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürüttüğü belirterek Alman vergi mükelleflerinin Kiev için 100 milyar euro ödediğini vurguladı.
Almanya İçin Alternatif (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla, Başbakan Friedrich Merz’in Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürüttüğünü söyledi.
X platformunda yayımlanan video mesajında Chrupalla, “Şansölye Merz, Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürütüyor. Biz ise Almanya’nın çıkarları doğrultusunda siyaset yürütüyoruz” dedi.
Chrupalla cuma günü AfD’nin Bundestag’daki grubunun, Kuzey Akım'ın termoelektrik santralinin Ukrayna’ya devredilmemesini talep ettiğini hatırlatarak, “Gelecekte ‘Kuzey Akım’dan gaz alabilmek için buna ihtiyacımız var” diye vurguladı.

'Vergi mükelleflerimiz Ukrayna için 100 milyar euro ödüyor'

Chrupalla, “Vergi mükelleflerimiz Ukrayna için 100 milyar euro ödüyor. ‘Kuzey Akım’ın inşası yaklaşık 18 milyar euroya mal oldu ve sanayimiz için son derece önemli olan bu hat sabotaja uğratıldı” ifadelerini kullandı.
Bu bağlamda, doğalgaz boru hattına yönelik terör saldırısında şüpheli yedi kişinin kimliklerinin tespit edildiğine ve bunlardan beşinin Ukrayna’da serbest durumda bulunduğuna dikkat çeken Chrupalla, “Bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettik, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Enerji altyapısına ve egemenliğe yönelik saldırıları ödüllendirmemeliyiz” ifadelerini kullanarak yetkililere Kuzey Akım'ın termoelektrik santralinin Kiev’e hediye etmemeleri çağrısında bulundu.
AfD lideri ayrıca Friedrich Merz’in Ukrayna’ya AB’nin 'ortak üye' statüsünün verilmesi yönündeki önerisine de karşı çıkarak, “Bu yanlış bir adımlar dizisidir” değerlendirmesinde bulundu.
