Zaharova: Uluslararası toplum, Ukrayna ordusunun LHC'deki terör saldırısına kayıtsız kalıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası toplumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Starobelsk... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T22:11+0300
22:11 22.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası toplumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Starobelsk kentinde bir kolej ve öğrenci yurdunu hedef alan terör saldırısına kayıtsız kaldığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'teki bir kolej ve yurda düzenlediği terör saldırısına uluslararası toplumdan tepki gelmediğini belirterek, "Çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar bile bu trajediyi görmezden geliyor" dedi.
RT'ye konuşan Zaharova, "Uluslararası toplumun, ilgili kuruluşların, çocuk hakları alanında çalışan STK'ların ve uzman yapıların hiçbir tepkisini görmüyoruz. Sanki böyle bir mesele yokmuş gibi davranılıyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova, söz konusu kuruluşların Zelenskiy rejimine "Rusya'nın çocuk kaçırdığı" iddialarını yayma platformu sunduğunu ancak gerçek bir çocuk katliamı söz konusu olduğunda sessiz kaldıklarını vurguladı:
Her şey çocukları koruma kisvesi altında yapılıyor. Ancak çocuklar öldürüldüğünde, bu uluslararası platformlardaki herkes nedense yüzünü çeviriyor. Bu bir 'sorun' değil, modern dünyanın trajedisidir.
Zaharova, saldırıyı "Batılı azınlık ülkelerinin sponsorluğundaki terör eylemi" olarak nitelendirdi:
Kiev rejimi bir terör hücresi gibi hareket ediyor. Bu, uluslararası bileşeni olan ve yurtdışından finanse edilen bir yapı. Batılı azınlık ülkelerinin mali destek, silah tedariki ve siyasi himayesi söz konusu.
