Zaharova: Ukraynalı teröristler bilerek çocukları hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçlara Batı ülkelerinin “acımasızca sessiz kaldığını” belirtti. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T11:22+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği İHA saldırısına sert tepki gösterdi.
Zaharova şu net ifadeyi kullandı:
“Teröristler çocukları bilerek ve bundan keyif alarak vuruyor. Nazilerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında Kerç'te okul çocuklarını nasıl katlettiğini hatırladım. Herkes susuyor. Özellikle Zelenskiy'in Rusya’nın çocuk kaçırdığı yalanlarını düzenli dinleyenler bunun karşısında acımasızca sessizlik sergiliyor."
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun okul binalarına 4 İHA ile saldırdığını belirtmişti.