UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaharova: Ukraynalı teröristler bilerek çocukları hedef alıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçlara Batı ülkelerinin "acımasızca sessiz kaldığını" belirtti. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
çocuklar
savaş suçu
i̇nsanlığa karşı suç
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği İHA saldırısına sert tepki gösterdi.
rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, çocuklar, savaş suçu, i̇nsanlığa karşı suç
11:22 22.05.2026 (güncellendi: 11:23 22.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin işlediği suçlara Batı ülkelerinin “acımasızca sessiz kaldığını” belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği İHA saldırısına sert tepki gösterdi.
Zaharova şu net ifadeyi kullandı:
“Teröristler çocukları bilerek ve bundan keyif alarak vuruyor. Nazilerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında Kerç'te okul çocuklarını nasıl katlettiğini hatırladım. Herkes susuyor. Özellikle Zelenskiy'in Rusya’nın çocuk kaçırdığı yalanlarını düzenli dinleyenler bunun karşısında acımasızca sessizlik sergiliyor."
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun okul binalarına 4 İHA ile saldırdığını belirtmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi: LHC'deki okula 4 İHA'yla kasıtlı saldırı düzenlendi
11:01
