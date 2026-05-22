UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Soruşturma Komitesi: LHC’deki okula 4 İHA’yla kasıtlı saldırı düzenlendi
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binasına ve öğrenci yurduna 4 insansız hava aracı (İHA) ile kasıtlı... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
11:01 22.05.2026 (güncellendi: 11:02 22.05.2026)
© Fotoğraf : LHC Başkanı Leonid PaseçnikUkrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binasına ve öğrenci yurduna 4 insansız hava aracı (İHA) ile kasıtlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, LHC’nin Starobelsk kentine düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada şunu dedi:
“22 Mayıs 2026’e geçen gece, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dört adet insansız hava aracı kullanarak, Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi Starobelsk Yüksek Meslek Okulu’nun idari binalarına ve öğrenci yurduna kasıtlı bir saldırı düzenledi.”
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.
Ukrayna ordusunun LHC saldırısı: Okul enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı
