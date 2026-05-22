Volodin: Paşinyan Rusya’ya karşı düşmanca bir politika izliyor
2026-05-22T13:46+0300
2026-05-22T13:47+0300
Rusya parlamentosunun alt kadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı sert sözlerle eleştirdi.Volodin, "Paşinyan, ülkemizin sunduğu imkanları alaycı bir şekilde kullanarak Rusya'ya karşı düşmanca bir politika yürütüyor" ifadesini kullandı.Bu durumun daha önce Ukrayna'da de yaşandığını hatırlatan Duma Başkanı, "Bu gidişatın sonu iyi bitmeyecek" uyarısında bulundu.Rusya'nın bu zorlu dönemde Ermenistan ekonomisini ve vatandaşlarını desteklediğini vurgulayan Volodin, buna karşılık Paşinyan'dan "kalleşlik ve dürüstlük dışı adımlar" gördüklerini belirterek, "Bu durum bu şekilde devam edemez" ifadesini kullandı."Gazı Zararına 4 Kat Ucuz Veriyoruz"Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) kalma isteğini eleştiren Volodin, konuya ilişkin şu detayları paylaştık:Duma Başkanı, Rusya'nın Ermenistan'ın gelişimi için çok şey yaptığını ve Ermeni halkının yardımına her zaman ilk koşan ülke olduğunu hatırlattı.
13:46 22.05.2026 (güncellendi: 13:47 22.05.2026)
Duma Başkanı Volodin, Emernistan Başbakanı Paşinyan’ı, bir yandan Rusya’nın sunduğu imkanları kullanarak öte yandan Rusya’ya karşı düşmanca politika uygulamakla suçladı.
Rusya parlamentosunun alt kadı Devlet Duması’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı sert sözlerle eleştirdi.
Volodin, “Paşinyan, ülkemizin sunduğu imkanları alaycı bir şekilde kullanarak Rusya’ya karşı düşmanca bir politika yürütüyor” ifadesini kullandı.
Bu durumun daha önce Ukrayna’da de yaşandığını hatırlatan Duma Başkanı, "Bu gidişatın sonu iyi bitmeyecek" uyarısında bulundu.
Rusya’nın bu zorlu dönemde Ermenistan ekonomisini ve vatandaşlarını desteklediğini vurgulayan Volodin, buna karşılık Paşinyan’dan "kalleşlik ve dürüstlük dışı adımlar" gördüklerini belirterek, "Bu durum bu şekilde devam edemez" ifadesini kullandı.

"Gazı Zararına 4 Kat Ucuz Veriyoruz"

Paşinyan’ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) kalma isteğini eleştiren Volodin, konuya ilişkin şu detayları paylaştık:
"Paşinyan’ın AEB’de kalma arzusu, Ermenistan ekonomisini 2,5 kat artıran Avrasya alanını finansal çıkarları için kullanmaya devam etme çabasından ibaret. Biz Ermenistan’a kendi zararımıza, neredeyse 4 kat daha ucuza, gaz tedarik ediyoruz."
Duma Başkanı, Rusya’nın Ermenistan’ın gelişimi için çok şey yaptığını ve Ermeni halkının yardımına her zaman ilk koşan ülke olduğunu hatırlattı.
