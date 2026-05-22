Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Verhnyaya Tersa yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Verhnyaya Tersa ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 5 olduğunu kaydetti.
Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, SİHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 7 bin 830 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 106 zırhlı savaş aracı, 5 çoklu roketatarı, 65 topu ve 604 askeri otomobili imha edildi.
Ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 4 bin 184 İHA ve 13 insansız hücumbot engellendi.