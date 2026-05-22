Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1105953354.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:46+0300
2026-05-22T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_8b66e8a24bea816fea96095fc137df5c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Verhnyaya Tersa yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Verhnyaya Tersa ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 5 olduğunu kaydetti.Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, SİHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 7 bin 830 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 106 zırhlı savaş aracı, 5 çoklu roketatarı, 65 topu ve 604 askeri otomobili imha edildi.Ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 4 bin 184 İHA ve 13 insansız hücumbot engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1de1790fd0949ed8f5e48762a9b1ef4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı

12:46 22.05.2026
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Sputnik / Aleksey Mayşev
Abone ol
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Verhnyaya Tersa yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Verhnyaya Tersa ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 5 olduğunu kaydetti.
Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, SİHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 7 bin 830 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 106 zırhlı savaş aracı, 5 çoklu roketatarı, 65 topu ve 604 askeri otomobili imha edildi.
Ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 4 bin 184 İHA ve 13 insansız hücumbot engellendi.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала