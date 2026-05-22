Vietnam Cumhurbaşkanı, Putin'i ülkeye resmi bir ziyarette bulunmaya davet etti
Sputnik Türkiye
Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için ülkesine davet etti. Moskova'daki üst düzey... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T14:45+0300
Asya-Pasifik bölgesinde dengeleri değiştirecek diplomatik hamle, Rusya'nın başkentinde gerçekleşti. Moskova'da düzenlenen denizcilik konularındaki Rus-Vietnam istişare toplantısında bir araya gelen Vietnam Başbakan Yardımcısı Phan Van Giang, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri taçlandıracak bir mesaj paylaştı. Phan Van Giang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolai Patrushev ile yaptığı görüşmede, Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam’ın resmi davetini doğrudan muhatabına sundu. Başbakan Yardımcısı Giang, Cuma günü gerçekleştirilen oturumda, "Yoldaş To Lam'ın selamlarını ve bu yıl Vietnam'a resmi bir ziyarette bulunma davetini sizin aracılığınızla Başkan Vladimir Putin'e iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Phan Van Giang, Vietnam Başbakan Yardımcısı:Rusya kanadından Vietnam'a tebrik ve teşekkürVietnam cephesinden gelen bu hamleye Rusya tarafı oldukça sıcak ve yapıcı bir karşılık verdi. Rusya liderinin danışmanı Nikolay Patruşev, davet için Phan Van Giang'a teşekkürlerini sunarken, kendisini Vietnam Başbakan Yardımcılığı görevine yeni atanmasından dolayı tebrik etti. Kremlin'in bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Vietnam ile yürütülen bu temaslar, iki ülkenin askeri, ticari ve jeopolitik vizyon birlikteliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı.To Lam'ın çifte görevi ve güçlenen stratejik ortaklıkGörüşmenin devamında iki ülke arasındaki siyasi istikrara vurgu yapan Patruşev, Vietnam siyasetindeki son liderlik değişimine de değindi. Patruşev, "Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri" görevini başarıyla sürdürürken, ülkede yapılan oylamada oy birliğiyle cumhurbaşkanı seçilen To Lam için de tebrik mesajı gönderdi. Bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Vladimir Putin Vietnam ziyareti, özellikle Güney Çin Denizi'ndeki güvenlik politikaları ve enerji koridorları açısından Rusya-Vietnam ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için ülkesine davet etti. Moskova'daki üst düzey denizcilik istişareleri sırasında Başbakan Yardımcısı Phan Van Giang aracılığıyla Rus liderin danışmanı Nikolai Patrushev'e iletilen bu davet, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek.
Phan Van Giang, Vietnam Başbakan Yardımcısı:
"Cumhurbaşkanımız To Lam'ın selamlarını ve bu yıl Vietnam'a resmi bir ziyarette bulunma davetini sizin aracılığınızla Başkan Vladimir Putin'e iletmek istiyorum."
Rusya kanadından Vietnam'a tebrik ve teşekkür
To Lam'ın çifte görevi ve güçlenen stratejik ortaklık
