https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/sarkici-harry-styles-filistin-israil-konusunda-ilk-kez-renk-verdi-yasa-filistine-dogru-yaniti-1105959466.html

Şarkıcı Harry Styles, Filistin-İsrail konusunda ilk kez renk verdi: ‘Yaşa Filistin’e ‘Doğru’ yanıtı

Şarkıcı Harry Styles, Filistin-İsrail konusunda ilk kez renk verdi: ‘Yaşa Filistin’e ‘Doğru’ yanıtı

Sputnik Türkiye

İngiliz pop yıldızı Harry Styles, İsrail-Filistin çatışmasında şimdiye kadar ilk kez yorum yaptı. Şarkıcı, Amsterdam’daki konserinde ‘Yaşa Filistin!’ diye... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T15:00+0300

2026-05-22T15:00+0300

2026-05-22T15:00+0300

yaşam

harry styles

haberler

filistin

gazze

zoe kravitz

i̇srail

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105959123_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_42225077781eda387ff16557019fbf0d.jpg

Dünya turnesine Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan başlayan İngiliz şarkıcı Harry Styles, Filistin yanlısı sloganlar atan hayran kitlesine kısa bir yorum yaptı.Harry Styles’ın bu konuyla ilgili şimdiye kadarki ilk yorumu, İsrail basınına göre ‘şarkıcının yıllardır Yahudi kültürüne yakınlığına rağmen’ geldi.‘Together, Together’ isimli turnesinin ilk konserini Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da veren Harry Styles, şarkı arasında ‘dünyayı birlikte değiştirme’ konusunda yorum yaparken bir hayranı “Viva, Viva Palestina” (Yaşa Filistin) diyerek haykırdı. Styles bunun üzerine hayranına “Doğru” diye seslendi.İbranice tebrikler paylaşıyordu32 yaşındaki Styles'ın çatışmayla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yapması oldu, ancak Styles'ın turne yardım ortaklarından biri, Gazze'dekiler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmiş topluluklarla çalışan insani yardım kuruluşu Choose Love.Styles, Yahudi asıllı oyuncu Zoe Kravitz ile yeni nişanlandı ve gençliğinde çeşitli Yahudi bayramları için sık sık İbranice transkripsiyonlu iyi dileklerini paylaşıyordu. Şarkıcı 2014 yılında, Yeni Yıl kararının İbranice öğrenmek olduğunu açıklamıştı.Nişanlısı Zoe Kravitz ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda sivillerin korunması ve bölgede acil ateşkes sağlanması yönündeki küresel çağrıları destekleyen ünlüler arasında yer alıyor. Oyuncunun bağış ve destek etkinlikleri arasında Gazze'ye insani yardım toplamak amacıyla komedyen Ramy Youssef'in Brooklyn’deki yardım gecesi de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/israilli-bakan-ben-gvir-alikonulan-sumud-filosu-aktivistlerinin-bulundugu-limandan-paylasim-yapti-1105893014.html

filistin

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harry styles, haberler, filistin, gazze, zoe kravitz, i̇srail, dünya