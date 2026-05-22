Şarkıcı Harry Styles, Filistin-İsrail konusunda ilk kez renk verdi: ‘Yaşa Filistin’e ‘Doğru’ yanıtı
İngiliz pop yıldızı Harry Styles, İsrail-Filistin çatışmasında şimdiye kadar ilk kez yorum yaptı. Şarkıcı, Amsterdam'daki konserinde 'Yaşa Filistin!' diye...
Dünya turnesine Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan başlayan İngiliz şarkıcı Harry Styles, Filistin yanlısı sloganlar atan hayran kitlesine kısa bir yorum yaptı.Harry Styles’ın bu konuyla ilgili şimdiye kadarki ilk yorumu, İsrail basınına göre ‘şarkıcının yıllardır Yahudi kültürüne yakınlığına rağmen’ geldi.‘Together, Together’ isimli turnesinin ilk konserini Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da veren Harry Styles, şarkı arasında ‘dünyayı birlikte değiştirme’ konusunda yorum yaparken bir hayranı “Viva, Viva Palestina” (Yaşa Filistin) diyerek haykırdı. Styles bunun üzerine hayranına “Doğru” diye seslendi.İbranice tebrikler paylaşıyordu32 yaşındaki Styles'ın çatışmayla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yapması oldu, ancak Styles'ın turne yardım ortaklarından biri, Gazze'dekiler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmiş topluluklarla çalışan insani yardım kuruluşu Choose Love.Styles, Yahudi asıllı oyuncu Zoe Kravitz ile yeni nişanlandı ve gençliğinde çeşitli Yahudi bayramları için sık sık İbranice transkripsiyonlu iyi dileklerini paylaşıyordu. Şarkıcı 2014 yılında, Yeni Yıl kararının İbranice öğrenmek olduğunu açıklamıştı.Nişanlısı Zoe Kravitz ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda sivillerin korunması ve bölgede acil ateşkes sağlanması yönündeki küresel çağrıları destekleyen ünlüler arasında yer alıyor. Oyuncunun bağış ve destek etkinlikleri arasında Gazze'ye insani yardım toplamak amacıyla komedyen Ramy Youssef'in Brooklyn’deki yardım gecesi de bulunuyor.
İngiliz pop yıldızı Harry Styles, İsrail-Filistin çatışmasında şimdiye kadar ilk kez yorum yaptı. Şarkıcı, Amsterdam’daki konserinde ‘Yaşa Filistin!’ diye haykıran hayranına ‘Doğru’ diyerek destek verdi.
