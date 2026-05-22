https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-starobelskte-yurt-binasina-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinde-acil-toplanti-1105962404.html
Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti
Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Starobelsk’teki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T17:08+0300
2026-05-22T17:08+0300
2026-05-22T17:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
öğrenci yurdu
rusya
ukrayna
leonid paseçnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4415634cf2d854f78ee6536d7e40c22.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Yevgeniy Uspenskiy yaptığı açıklamada, Moskova’nın Starobelsk’te bir öğrenci yurdunu hedef alan “kasıtlı saldırı” nedeniyle acil BMGK oturumu talep ettiğini söyledi.Uspenskiy, “Rusya, Starobelsk’te öğrencilerin kaldığı yurda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kasıtlı saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti” dedi.Saldırıya ilişkin bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Starobelsk'teki bir meslek yüksekokulunun eğitim binası ile öğrenci yurdunu vurduğunu belirtmişti. Paseçnik, saldırıda yaralı sayısının 39'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilgisini paylaşmıştı.Rusya, toplantının cuma günü yapılmasını talep ederken, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çin’in BM Daimi temsilciliğinden oturumun tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945874_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_490ef203c80d8ec9642beca3ddcd897f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci yurdu, rusya, ukrayna, leonid paseçnik
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci yurdu, rusya, ukrayna, leonid paseçnik
Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti
Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Starobelsk’teki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplantıya çağrılmasını talep etti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Yevgeniy Uspenskiy yaptığı açıklamada, Moskova’nın Starobelsk’te bir öğrenci yurdunu hedef alan “kasıtlı saldırı” nedeniyle acil BMGK oturumu talep ettiğini söyledi.
Uspenskiy, “Rusya, Starobelsk’te öğrencilerin kaldığı yurda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kasıtlı saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti” dedi.
Saldırıya ilişkin bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Starobelsk'teki bir meslek yüksekokulunun eğitim binası ile öğrenci yurdunu vurduğunu belirtmişti. Paseçnik, saldırıda yaralı sayısının 39'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Rusya, toplantının cuma günü yapılmasını talep ederken, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çin’in BM Daimi temsilciliğinden oturumun tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.