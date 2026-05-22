https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-starobelskte-yurt-binasina-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinde-acil-toplanti-1105962404.html

Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti

Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Starobelsk’teki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T17:08+0300

2026-05-22T17:08+0300

2026-05-22T17:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

öğrenci yurdu

rusya

ukrayna

leonid paseçnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4415634cf2d854f78ee6536d7e40c22.jpg

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Yevgeniy Uspenskiy yaptığı açıklamada, Moskova’nın Starobelsk’te bir öğrenci yurdunu hedef alan “kasıtlı saldırı” nedeniyle acil BMGK oturumu talep ettiğini söyledi.Uspenskiy, “Rusya, Starobelsk’te öğrencilerin kaldığı yurda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kasıtlı saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti” dedi.Saldırıya ilişkin bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Starobelsk'teki bir meslek yüksekokulunun eğitim binası ile öğrenci yurdunu vurduğunu belirtmişti. Paseçnik, saldırıda yaralı sayısının 39'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilgisini paylaşmıştı.Rusya, toplantının cuma günü yapılmasını talep ederken, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çin’in BM Daimi temsilciliğinden oturumun tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci yurdu, rusya, ukrayna, leonid paseçnik