Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-starobelskte-yurt-binasina-duzenlenen-saldiri-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinde-acil-toplanti-1105962404.html
Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti
Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Starobelsk’teki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T17:08+0300
2026-05-22T17:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
öğrenci yurdu
rusya
ukrayna
leonid paseçnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4415634cf2d854f78ee6536d7e40c22.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Yevgeniy Uspenskiy yaptığı açıklamada, Moskova’nın Starobelsk’te bir öğrenci yurdunu hedef alan “kasıtlı saldırı” nedeniyle acil BMGK oturumu talep ettiğini söyledi.Uspenskiy, “Rusya, Starobelsk’te öğrencilerin kaldığı yurda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kasıtlı saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti” dedi.Saldırıya ilişkin bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Starobelsk'teki bir meslek yüksekokulunun eğitim binası ile öğrenci yurdunu vurduğunu belirtmişti. Paseçnik, saldırıda yaralı sayısının 39'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilgisini paylaşmıştı.Rusya, toplantının cuma günü yapılmasını talep ederken, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çin’in BM Daimi temsilciliğinden oturumun tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945874_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_490ef203c80d8ec9642beca3ddcd897f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci yurdu, rusya, ukrayna, leonid paseçnik
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci yurdu, rusya, ukrayna, leonid paseçnik

Rusya, Starobelsk’te yurt binasına düzenlenen saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talep etti

17:08 22.05.2026
© Fotoğraf : LHC Başkanı Leonid PaseçnikUkrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası
Ukrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Fotoğraf : LHC Başkanı Leonid Paseçnik
Abone ol
Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Starobelsk’teki bir öğrenci yurduna düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplantıya çağrılmasını talep etti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Yevgeniy Uspenskiy yaptığı açıklamada, Moskova’nın Starobelsk’te bir öğrenci yurdunu hedef alan “kasıtlı saldırı” nedeniyle acil BMGK oturumu talep ettiğini söyledi.
Uspenskiy, “Rusya, Starobelsk’te öğrencilerin kaldığı yurda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kasıtlı saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti” dedi.
Saldırıya ilişkin bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Starobelsk'teki bir meslek yüksekokulunun eğitim binası ile öğrenci yurdunu vurduğunu belirtmişti. Paseçnik, saldırıda yaralı sayısının 39'a yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Rusya, toplantının cuma günü yapılmasını talep ederken, Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çin’in BM Daimi temsilciliğinden oturumun tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала