Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html
Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli
Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bir okul binasına düzenlediği saldırıyı ‘canavarca’ olarak nitelendiren Peskov, bu suçtan sorumlu... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:31+0300
2026-05-22T12:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
terör saldırısı
savaş suçu
i̇nsanlığa karşı suç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ordusunun LHC’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Peskov, “Ne korkunç bir suç! Bu, Kiev rejiminin işlediği yeni bir suç. Çocukların ve gençlerin yaşadığı bir eğitim kurumunu vurdular. Bu canavarca işlenen bir suç” diyerek şunu kaydetti:Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun okul binalarına 4 İHA ile saldırdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-insan-halklari-komiseri-lhcde-ukraynanin-saldirisinda-4-kisi-oldu-1105950423.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_173a46a7ac5f2cf201eef1aec2550407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), terör saldırısı, savaş suçu, i̇nsanlığa karşı suç
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), terör saldırısı, savaş suçu, i̇nsanlığa karşı suç

Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli

12:31 22.05.2026
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Abone ol
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bir okul binasına düzenlediği saldırıyı ‘canavarca’ olarak nitelendiren Peskov, bu suçtan sorumlu kişilerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ordusunun LHC’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Peskov, “Ne korkunç bir suç! Bu, Kiev rejiminin işlediği yeni bir suç. Çocukların ve gençlerin yaşadığı bir eğitim kurumunu vurdular. Bu canavarca işlenen bir suç” diyerek şunu kaydetti:
“Bu suçtan sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Genel olarak, Kiev rejimi elbette cezalandırılmalı.”
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun okul binalarına 4 İHA ile saldırdığını belirtmişti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала