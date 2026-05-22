Kremlin: Kiev, LHC’deki okula canavarca saldırısının hesabını vermeli
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) bir okul binasına düzenlediği saldırıyı 'canavarca' olarak nitelendiren Peskov, bu suçtan sorumlu... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:30+0300
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bir okul binasına düzenlediği saldırıyı ‘canavarca’ olarak nitelendiren Peskov, bu suçtan sorumlu kişilerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ordusunun LHC’nin Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna ve okul binasına düzenlediği saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Peskov, “Ne korkunç bir suç! Bu, Kiev rejiminin işlediği yeni bir suç. Çocukların ve gençlerin yaşadığı bir eğitim kurumunu vurdular. Bu canavarca işlenen bir suç” diyerek şunu kaydetti:
“Bu suçtan sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Genel olarak, Kiev rejimi elbette cezalandırılmalı.”
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkanı Leonid Paseçnik, saldırı anında binada 14-18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğunu bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun okul binalarına 4 İHA ile saldırdığını belirtmişti.