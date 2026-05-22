Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında ölen kişi sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Rusya'nın... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T11:48+0300
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında ölen kişi sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Rusya’nın bu konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıyacağı kaydedildi.
Rusya İnsan Halkları Komiseri Yana Lantratova, LHC’de Starobelsk Meslek Yüksek Okulu’na yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.
Lantratova, “Saldırı anında olay yerinde, yaşları 14-18 arasında olan 86 genç bulunuyordu. İlk raporlara göre dört kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne, AGİT Genel Sekreteri'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na resmi mektuplar göndereceklerini söyleyen Rus yetkili şunu dedi:
“Çocukların eğitim gördüğü ve yaşadığı sivil bir tesise yönelik kasıtlı saldırıya uluslararası kuruluşların yanıt vermesini bekliyoruz. Ayrıca uluslararası toplumun olaya ilişkin uygun bir değerlendirme yapmasını da bekliyoruz."
Lantratova, “Uluslararası insancıl hukuk açısından bakıldığında, bu tür eylemler savaş suçu olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir” diye kaydetti.