https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-insan-halklari-komiseri-lhcde-ukraynanin-saldirisinda-4-kisi-oldu-1105950423.html

Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü

Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında ölen kişi sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Rusya’nın... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:48+0300

2026-05-22T11:48+0300

2026-05-22T11:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

insan hakları

terör saldırısı

savaş suçu

agi̇t

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105950229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_905bf3f98cfaa8054af845c957734349.jpg

Rusya İnsan Halkları Komiseri Yana Lantratova, LHC’de Starobelsk Meslek Yüksek Okulu’na yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.Lantratova, “Saldırı anında olay yerinde, yaşları 14-18 arasında olan 86 genç bulunuyordu. İlk raporlara göre dört kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne, AGİT Genel Sekreteri'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na resmi mektuplar göndereceklerini söyleyen Rus yetkili şunu dedi:Lantratova, “Uluslararası insancıl hukuk açısından bakıldığında, bu tür eylemler savaş suçu olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/zaharova-ukraynali-teroristler-bilerek-cocuklari-hedef-aliyor-1105948427.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), insan hakları, terör saldırısı, savaş suçu, agi̇t, birleşmiş milletler (bm)