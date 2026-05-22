Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü
Rusya İnsan Halkları Komiseri: LHC’de Ukrayna’nın saldırısında 4 kişi öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında ölen kişi sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Rusya’nın... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Halkları Komiseri Yana Lantratova, LHC'de Starobelsk Meslek Yüksek Okulu'na yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.Lantratova, "Saldırı anında olay yerinde, yaşları 14-18 arasında olan 86 genç bulunuyordu. İlk raporlara göre dört kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne, AGİT Genel Sekreteri'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na resmi mektuplar göndereceklerini söyleyen Rus yetkili şunu dedi:Lantratova, "Uluslararası insancıl hukuk açısından bakıldığında, bu tür eylemler savaş suçu olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir" diye kaydetti.
11:48 22.05.2026
© SputnikRusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları
Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucu yıkılan Meslek Yüksek Okulu binasında enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında ölen kişi sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Rusya’nın bu konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıyacağı kaydedildi.
Rusya İnsan Halkları Komiseri Yana Lantratova, LHC’de Starobelsk Meslek Yüksek Okulu’na yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.
Lantratova, “Saldırı anında olay yerinde, yaşları 14-18 arasında olan 86 genç bulunuyordu. İlk raporlara göre dört kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne, AGİT Genel Sekreteri'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na resmi mektuplar göndereceklerini söyleyen Rus yetkili şunu dedi:
“Çocukların eğitim gördüğü ve yaşadığı sivil bir tesise yönelik kasıtlı saldırıya uluslararası kuruluşların yanıt vermesini bekliyoruz. Ayrıca uluslararası toplumun olaya ilişkin uygun bir değerlendirme yapmasını da bekliyoruz."
Lantratova, “Uluslararası insancıl hukuk açısından bakıldığında, bu tür eylemler savaş suçu olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir” diye kaydetti.
Zaharova: Ukraynalı teröristler bilerek çocukları hedef alıyor
11:22
