Rusya: Güvenlik forumuna Batı’dan ilgi var, ABD başta olmak üzere bazı ülkelere davet gönderdik
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova bölgesinde mayıs sonunda düzenlenecek 1. Uluslararası Güvenlik Forumu'na başta ABD olmak... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Moskova bölgesinde mayıs sonunda düzenlenecek 1. Uluslararası Güvenlik Forumu’na başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelere davet gönderdiklerini, gelen tepkilerin bu etkinliğe “ilgi olduğunu” gösterdiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova bölgesinde gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Güvenlik Forumu’na Batılı ülkeleri de davet ettiklerini, bu ülkelerden kayda değer ilgi gözlemlendiğini, bu ilginin “zorlu uluslararası konjonktürde profesyonelliğin ağır bastığını” gösterdiğini belirtti.
Venediktov, Rusya’nın kendi kendine yeterli bir ülke olduğunu, ancak her zaman olduğu gibi bugün de, rakipleri dahil olmak üzere herkesle dürüst ve eşitlikçi diyaloğa açık kaldığını vurgulayarak, forumun organizatörlerinin, özellikle bazı Avrupalı yetkililerin “aşırı Rusofobik” tutumları bağlamında, Avrupalı bürokratların foruma gelmelerinin “yumuşak ifadeyle zor” olacağını baştan öngördüklerini de sözlerine ekledi.
Buna rağmen Batılı başkentlere davet gönderdiklerini söyleyen Venediktov, “Yine de başta ABD olmak üzere bir dizi Batı ülkesinin temsilcilerine davetlerimizi ilettik. Verdikleri yanıtlar, bu geniş kapsamlı etkinliğe kesinlikle bir ilgi olduğunu gösteriyor. Görünüşe göre zorlu uluslararası koşullarda profesyonellik ağır basıyor” ifadelerini kullandı.
Venediktov, örnek olarak İsviçre’nin foruma üst düzey resmi bir temsilci göndermeye karar verdiğini de aktardı.
Rusya Güvenlik Konseyi himayesindeki Uluslararası Güvenlik Forumu, 26-29 Mayıs 2026 tarihlerinde Moskova Bölgesinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında, güvenlikten sorumlu üst düzey temsilcilerin katıldığı 14. uluslararası toplantı, çeşitli tematik oturumlar (bilimsel konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, brifingler, sunumlar), ikili ve çok taraflı görüşmeler ile ilgili Rus kurum ve kuruluşlarının faaliyet alanlarına dair sergi ve tanıtımlar planlanıyor.
Foruma 180’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa davet gönderildiği, büyük bölümünün katılımını şimdiden teyit ettiği bildirildi.