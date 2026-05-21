https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kremlin-avrupalilarla-diyaloga-haziriz-1105923291.html
Kremlin: Avrupalılarla diyaloğa hazırız
Kremlin: Avrupalılarla diyaloğa hazırız
Sputnik Türkiye
Avrupa'dan gelen, Ruslarla görüşmenin gerekli olduğu yönündeki açıklamaları duyduklarını belirten Peskov, Moskova’nın buna hazır olduğunu kaydetti. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:11+0300
2026-05-21T14:11+0300
2026-05-21T14:11+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
avrupa
avrupa birliği
finlandiya
alexander stubb
müzakere
diyalog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un da bulunduğu Avrupalı yetkililerden gelen Rusya’yla diyaloğun kurulması yönündeki açıklamaları değerlendirdi:Diyaloğun, sorunları savaşa sürüklemekten her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Oysa Avrupalılar şu anda tam olarak bunu yapıyor. Eğer bu çalışma biçimi diyaloğa doğru kayarsa, bunu memnuniyetle karşılarız” ifadesini kullandı.Rusya’yla diyalog için Avrupa’da değerlendirilen müzakereci adaylarını da değerlendiren Peskov, bu konuyla ilgili şunu dedi:Putin’in Çin ziyareti çok verimliydiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinin “zengin, bilgilendirici ve son derece verimli” geçtiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Genel olarak, devlet başkanlarımız tarafından imzalanan ve özel stratejik, ortaklık ve müttefik ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni bir ivme kazandıran ortak bildiriye dikkat etmeliyiz. Bu bildiri, söz konusu ilişkilerin mümkün olan her alanda geliştirilmesini öngörüyor” ifadesini kullandı.Peskov, Çin’in, Ukrayna'daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşması için çaba göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.Sibirya’nın Gücü-2Gazeteciler, Rusya ve Çin'in Sibirya Gücü-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediğini sordu.Peskov, bu konuyla ilgili olarak, “En kısa zamanda somut sonuçlar elde edeceğimizden hiç şüphemiz yok” diye altını çizdi.Rusya-Belarus nükleer tatbikatıKremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus’un ortak nükleer tatbikatının Avrupa ve NATO’ya sinyal olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi:Putin ve Lukaşenko bir araya geliyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kremlin’de çalışacağını bildiren Peskov, ülke liderinin bugünkü programının yoğun olduğunu belirterek, “Çok yakında Rusya-Belarus ortak üst düzey bir etkinliği düzenleyeceğiz. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz” bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/ukraynada-iha-operatorlerinin-egitildigi-merkez-vuruldu-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1105921540.html
rusya
finlandiya
çin
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, avrupa birliği, finlandiya, alexander stubb, müzakere, diyalog, çin, ukrayna, belarus, tatbikat, nato
rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, avrupa birliği, finlandiya, alexander stubb, müzakere, diyalog, çin, ukrayna, belarus, tatbikat, nato
Kremlin: Avrupalılarla diyaloğa hazırız
Avrupa'dan gelen, Ruslarla görüşmenin gerekli olduğu yönündeki açıklamaları duyduklarını belirten Peskov, Moskova’nın buna hazır olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un da bulunduğu Avrupalı yetkililerden gelen Rusya’yla diyaloğun kurulması yönündeki açıklamaları değerlendirdi:
“Gerçekten de, son üç dört haftadır Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Stubb'dan bir açıklama duyduk. Bu arada, Berlin'den de er ya da geç Ruslarla konuşmak zorunda kalacakları yönünde bir açıklama duyduk. Ruslar konuşmaya hazır.”
Diyaloğun, sorunları savaşa sürüklemekten her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Oysa Avrupalılar şu anda tam olarak bunu yapıyor. Eğer bu çalışma biçimi diyaloğa doğru kayarsa, bunu memnuniyetle karşılarız” ifadesini kullandı.
Rusya’yla diyalog için Avrupa’da değerlendirilen müzakereci adaylarını da değerlendiren Peskov, bu konuyla ilgili şunu dedi:
“Bu konuda uzmanların görüşlerinin alınıyor olması bile muhtemelen iyi bir şey. Sadece birkaç ay öncesine kadar Avrupa'da böyle tartışmalar bile yapılmıyordu.”
Putin’in Çin ziyareti çok verimliydi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinin “zengin, bilgilendirici ve son derece verimli” geçtiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Genel olarak, devlet başkanlarımız tarafından imzalanan ve özel stratejik, ortaklık ve müttefik ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni bir ivme kazandıran ortak bildiriye dikkat etmeliyiz. Bu bildiri, söz konusu ilişkilerin mümkün olan her alanda geliştirilmesini öngörüyor” ifadesini kullandı.
Peskov, Çin’in, Ukrayna'daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşması için çaba göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Gazeteciler, Rusya ve Çin'in Sibirya Gücü-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediğini sordu.
Peskov, bu konuyla ilgili olarak, “En kısa zamanda somut sonuçlar elde edeceğimizden hiç şüphemiz yok” diye altını çizdi.
Rusya-Belarus nükleer tatbikatı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus’un ortak nükleer tatbikatının Avrupa ve NATO’ya sinyal olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi:
“Her tatbikat askeri gelişimin bir parçasıdır ve her tatbikat bir sinyaldir.”
Putin ve Lukaşenko bir araya geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kremlin’de çalışacağını bildiren Peskov, ülke liderinin bugünkü programının yoğun olduğunu belirterek, “Çok yakında Rusya-Belarus ortak üst düzey bir etkinliği düzenleyeceğiz. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz” bilgisini verdi.