Kremlin: Avrupalılarla diyaloğa hazırız

Avrupa'dan gelen, Ruslarla görüşmenin gerekli olduğu yönündeki açıklamaları duyduklarını belirten Peskov, Moskova'nın buna hazır olduğunu kaydetti. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:11+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un da bulunduğu Avrupalı yetkililerden gelen Rusya’yla diyaloğun kurulması yönündeki açıklamaları değerlendirdi:Diyaloğun, sorunları savaşa sürüklemekten her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Oysa Avrupalılar şu anda tam olarak bunu yapıyor. Eğer bu çalışma biçimi diyaloğa doğru kayarsa, bunu memnuniyetle karşılarız” ifadesini kullandı.Rusya’yla diyalog için Avrupa’da değerlendirilen müzakereci adaylarını da değerlendiren Peskov, bu konuyla ilgili şunu dedi:Putin’in Çin ziyareti çok verimliydiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinin “zengin, bilgilendirici ve son derece verimli” geçtiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Genel olarak, devlet başkanlarımız tarafından imzalanan ve özel stratejik, ortaklık ve müttefik ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yeni bir ivme kazandıran ortak bildiriye dikkat etmeliyiz. Bu bildiri, söz konusu ilişkilerin mümkün olan her alanda geliştirilmesini öngörüyor” ifadesini kullandı.Peskov, Çin’in, Ukrayna'daki krizin barışçıl bir çözüme kavuşması için çaba göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.Sibirya’nın Gücü-2Gazeteciler, Rusya ve Çin'in Sibirya Gücü-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediğini sordu.Peskov, bu konuyla ilgili olarak, “En kısa zamanda somut sonuçlar elde edeceğimizden hiç şüphemiz yok” diye altını çizdi.Rusya-Belarus nükleer tatbikatıKremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus’un ortak nükleer tatbikatının Avrupa ve NATO’ya sinyal olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi:Putin ve Lukaşenko bir araya geliyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kremlin’de çalışacağını bildiren Peskov, ülke liderinin bugünkü programının yoğun olduğunu belirterek, “Çok yakında Rusya-Belarus ortak üst düzey bir etkinliği düzenleyeceğiz. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz” bilgisini verdi.

