Rusya Çocuk Hakları Komiseri: LHC’de enkaz altında kalan çocuk sayısı 18 olabilir
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentinde enkaz altında tahminen 18 çocuğun kaldığını bildiren Lvova-Belova, saldırıda 39 çocuğun yaralandığını...
2026-05-22T15:03+0300
15:01 22.05.2026 (güncellendi: 15:03 22.05.2026)
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde enkaz altında tahminen 18 çocuğun kaldığını bildiren Lvova-Belova, saldırıda 39 çocuğun yaralandığını belirtti.
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, LHC’nin Starobelsk kentinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısında yaralanan ve enkaz altında kalan çocuk sayısıyla ilgili bilgi verdi.
Lvova-Belova, sosyal medya paylaşımında, “Tahminlere göre 18 çocuk enkaz altında kalmış olabilir. Ölü sayısının artmaması için dua ediyoruz” ifadesini kullandı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkili, saldırıda yaralanan çocuk sayısının 39’a çıktığını belirterek, “Dokuz çocuk hastaneye kaldırıldı, bunlardan üçünün durumu kritik” diye ekledi.