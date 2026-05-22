https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-cocuk-haklari-komiseri-lhcde-enkaz-altinda-kalan-cocuk-sayisi-18-olabilir-1105959615.html

Rusya Çocuk Hakları Komiseri: LHC’de enkaz altında kalan çocuk sayısı 18 olabilir

Rusya Çocuk Hakları Komiseri: LHC’de enkaz altında kalan çocuk sayısı 18 olabilir

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentinde enkaz altında tahminen 18 çocuğun kaldığını bildiren Lvova-Belova, saldırıda 39 çocuğun yaralandığını... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T15:01+0300

2026-05-22T15:01+0300

2026-05-22T15:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

enkaz

arama kurtarma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944376_4:0:1163:652_1920x0_80_0_0_6828bf9a4a5c001e6a5853c9d3bbc9da.png

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, LHC’nin Starobelsk kentinde Ukrayna ordusunun İHA saldırısında yaralanan ve enkaz altında kalan çocuk sayısıyla ilgili bilgi verdi.Lvova-Belova, sosyal medya paylaşımında, “Tahminlere göre 18 çocuk enkaz altında kalmış olabilir. Ölü sayısının artmaması için dua ediyoruz” ifadesini kullandı.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkili, saldırıda yaralanan çocuk sayısının 39’a çıktığını belirterek, “Dokuz çocuk hastaneye kaldırıldı, bunlardan üçünün durumu kritik” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/kremlin-kiev-lhcdeki-okula-canavarca-saldirisinin-hesabini-vermeli-1105952745.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, enkaz, arama kurtarma