Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/putin-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-acil-toplanti-gerceklestirdi-1105967099.html
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantı gerçekleştirdi
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantı gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle acil bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kiev'in LHC'deki bir... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T21:54+0300
2026-05-22T21:55+0300
dünya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
kiev
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083537417_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_fb3a0a62610dfe546a0e333d5bc8938f.jpg
Toplantının başında Putin, gündem maddesi olarak Kiev rejiminin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) eğitim kurumuna düzenlediği terör saldırısını önererek, katılımcılardan bu konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşmalarını istedi.Putin, “Öncelikle, bugün ‘Kahramanların Zamanı’ programının ilk mezunlarıyla yaptığım görüşmede bahsettiğim, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev cuntasının gerçekleştirdiği terör saldırısıyla başlamak istiyorum” dedi.Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıda ülke güvenliğine yönelik diğer önemli konuların da ele alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rus-askeri-analist-lhc-saldirisina-karsi-kievdeki-komuta-merkezleri-ve-kritik-altyapilar-hedefte-1105966002.html
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083537417_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f08627fac3f2c74ee5cc91329e89048d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev, kremlin
vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev, kremlin

Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantı gerçekleştirdi

21:54 22.05.2026 (güncellendi: 21:55 22.05.2026)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin
Russian President Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle acil bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kiev'in LHC'deki bir koleje düzenlediği terör saldırısı konusu ele alındı.
Toplantının başında Putin, gündem maddesi olarak Kiev rejiminin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) eğitim kurumuna düzenlediği terör saldırısını önererek, katılımcılardan bu konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşmalarını istedi.
Putin, “Öncelikle, bugün ‘Kahramanların Zamanı’ programının ilk mezunlarıyla yaptığım görüşmede bahsettiğim, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev cuntasının gerçekleştirdiği terör saldırısıyla başlamak istiyorum” dedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıda ülke güvenliğine yönelik diğer önemli konuların da ele alındığı belirtildi.
Ukrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
DÜNYA
Rus askeri analist: LHC saldırısına karşı Kiev'deki komuta merkezleri ve kritik altyapılar hedefte
20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала