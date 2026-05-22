Rus askeri analist: LHC saldırısına karşı Kiev'deki komuta merkezleri ve kritik altyapılar hedefte
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) koleje yönelik saldırının ardından Rusya'nın vereceği yanıtın olası hedefleri arasında... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
20:12 22.05.2026
© LHC Başkanı Leonid PaseçnikUkrayna ordusunun İHA saldırısında yıkılan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk Meslek Yüksek Okulu binası
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) koleje yönelik saldırının ardından Rusya’nın vereceği yanıtın olası hedefleri arasında Kiev’deki “karar alma merkezleri” ile Ukrayna’nın kritik altyapı tesislerinin bulunduğunu belirtti.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk kasabasındaki koleje düzenlenen saldırı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanlığı’na, diplomatik açıklamalar dışında fiili bir yanıt hazırlanması talimatını Sputnik’e değerlendirdi.
Korotçenko, Moskova’nın masasında birkaç olası yanıt seçeneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Birkaç seçenek var. İlk olarak, karar alma merkezlerine yönelik bir darbe. Özellikle Kiev'de, terörist rejimin liderlerinin Rusya'ya yönelik saldırıların gerçekleştirilmesi emirlerini verdiği yerler - ki bu son çocuk ölümleri trajedisini de kapsıyor. Bir diğer seçenek ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik desteğinin ve direncinin yanı sıra bu ülkenin askeri ve devlet yönetim sistemlerinin büyük ölçüde bağımlı olduğu kritik altyapı tesisleri olacaktır.
Elbette sivil hedeflere ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmeyeceğiz. Bu tür eylemler, bize saldıran Zelenski yönetiminin teröristleri tarafından yapılmaktadır. Biz operasyonlarımızı uluslararası hukuk normlarına ve BM Şartı'na uygun şekilde yürütüyoruz. Bu nedenle yalnızca askeri hedefler, meşru askeri amaç taşıyan kritik altyapı tesisleri ile Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetim merkezleri hedef alınacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri: Kiev, LHC'deki saldırıyla, gerilimin tırmanmasının tüm sorumluluğunu almış oldu
18:39
