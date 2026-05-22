https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/mutlak-butlan-sonrasi-chpnin-yol-haritasi-ne-olacak-1105966401.html

'Mutlak butlan' sonrası CHP’nin yol haritası ne olacak?

'Mutlak butlan' sonrası CHP’nin yol haritası ne olacak?

Sputnik Türkiye

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP’de bundan sonrası için farklı senaryolar gündeme geldi. CHP Genel Merkezi’nde ve mutlak butlan olarak atanan Kemal... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T20:37+0300

2026-05-22T20:37+0300

2026-05-22T20:37+0300

türki̇ye

chp

mutlak butlan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105959297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b37355b91d0bf943a10746926a50ee8.jpg

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Karar sonrasında CHP’nin geleceğine ilişkin farklı senaryolar konuşulmaya başladı.Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi?Mutlak butlak olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu partiye yönelik kararlar almaya başlarken, genel merkeze gelip gelmeyeceği tartışma konusu oldu. CHP Genel Merkez yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘genel merkeze gelme’ mesajı gönderdi. İstanbul İl Başkanlığı’nda Gürsel Tekin’in kayyum atanması sonrasında yaşanan olayların benzerinin yaşanmaması isteniyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun bu yolu zorlamaması istenecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksi bir karar alarak genel merkeze gelmek istememesi durumunda ise Genel Merkezi yönetimi binayı terk etmeme kararı aldı. Bu nedenle genel merkezde milletvekilleri ve Özgür Özel yönetimi bayram tatil boyunca nöbetleşe olarak binada bekleyecek.CHP Kurultaya ne zaman gidecek?Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan olarak görevlendirilmesi sonrasında CHP yeniden kurultaya mı gidecek? Kılıçdaroğlu yönetimi partiyi genel seçime mi götürecek? Soruları da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Bu konuda da farklı senaryolar tartışılıyor. Özgür Özel yönetimi Kılıçdaroğlu’nun en kısa sürede olağan üstü kurultay kararı almasını ve bu konuda adım atmasını istiyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma söylemi’ nedeniyle bu konuda hızlı bir adım atması ve partiyi kurultaya götürmesi ihtimali düşük görünüyor. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu’nun PM’si içerisinde yer alan Özel taraftarlarının baskı yapması bekleniyor. Parti tüzüğüne göre PM’nin 4’de 3’ünün istifa etmesi durumunda yada yeterli delegenin imzası ile kurultaya gidilebiliyor. Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultay süreci başlatması durumunda ise bu ihtimaller devre dışı kalıyor.Yeni parti kurulacak mı?Özgür Özel ekibinin bir diğer seçeneği ise yeni bir parti kurmak. Özel ekibi yeni bir parti kurar ise milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatları yeni kurulan partiye davet edecek. Yeni kurulan partinin seçime girmesi için 20 milletvekilinin yeni partiye katılması yeterli oluyor. Yeni parti kurulma sürecinde partinin alacağı oya ilişkin kamuoyu yoklamaları da etkili olacak. Özel yönetimin önceliği CHP içerisinde kalmak ve kurultay sonucunda yeninden CHP’nin başına geçmek ama seçimlere yaklaşılan süreçte bu mümkün olmaz ise parti kurulması ve seçime yeni parti ile gidilmesi daha ağırlık basan bir ihtimal olacak.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

chp, mutlak butlan