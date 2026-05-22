'Mutlak butlan' kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan hamle: 3 avukatı azletti

22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:32+0300

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle malul olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Kararda, kurultay sürecinin hukuken geçersiz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı da ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın olduğu belirtilen 3 avukatı görevden aldığı öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun azlettiği üç parti avukatı arasında avukat Çağlar Çağlayan da bulunuyor.Kılıçdaroğlu ne demişti?Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından sosyal medya hesabından şunları kaydetmişti:"Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz."Özgür Özel ne söylemişti?Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etmişti. Özgür Özel, "Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz" demişti.

