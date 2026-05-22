‘Mutlak butlan’ kararının ardından Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor
‘Mutlak butlan’ kararının ardından Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor

10:23 22.05.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 22.05.2026
Borsa İstanbul, güne sert düşüşle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,50 değer kaybederek 12.966,26 puana geriledi. Dün günü yüzde 6,05 kayıpla kapatan piyasada satış baskısının sürmesinde, CHP kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının etkili oldu.
Borsa İstanbul’da düşüş eğilimi yeni işlem gününde de sürdü.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 oranında kayıpla başlayarak 12.966,26 puana geriledi. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 197,63 puan düşüş gösterdi.
Piyasalarda yaşanan sert satış dalgası yatırımcıların dikkatini çekerken, dün de endeks günü yüzde 6,05 değer kaybıyla 13.163,88 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık ve holding endekslerinde gerileme

Açılış verilerine göre:
Bankacılık endeksi yüzde 1,20,
Holding endeksi ise yüzde 1,51 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında yalnızca yüzde 0,08 ile metal ana sanayi yükseliş gösterdi.
En fazla gerileyen sektör ise yüzde 5,05 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

CHP Kurultayı kararı piyasaları etkiledi

Piyasalardaki satıcılı seyirde, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilişkin yargı kararının etkili olduğu değerlendiriliyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayının “mutlak butlanla sakatlandığı” yönünde karar verdi.
Karar kapsamında:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına,
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise tedbiren göreve iadesine hükmedildi.
