Türkiye
Ukrayna çocukları hedef aldı: Lugansk'ta öğrenci yurdu ve eğitim binası vuruldu!
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/finansal-istikrar-komitesi-toplandi-bakan-simsek-baskanlik-ediyor-1105942934.html
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Türkiye... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T09:36+0300
2026-05-22T10:17+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
finansal i̇stikrar ve kalkınma komitesi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e33588b9d43887092c04800a207389d.jpg
Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. TopToplantı sona erdi: Sermaye tamponları sayesinde dirençliToplantının bittiğine dair yapılan açıklama şöyle:Hazine Bakanlığı dün duyurmuştuHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:NE olmuştu? Komite neden toplandı?CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi. Son gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek komiteyi toplama kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/dolarda-yukselis-haftanin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1105942630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724730_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_1449239b4ba25e1f1d422b9c5027b0ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, finansal i̇stikrar ve kalkınma komitesi, enflasyon
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, finansal i̇stikrar ve kalkınma komitesi, enflasyon

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'

09:36 22.05.2026 (güncellendi: 10:17 22.05.2026)
© Osmancan GürdoğanBakan Şimşek
Bakan Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© Osmancan Gürdoğan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi" ifadesine yer verildi.
Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Top

Toplantı sona erdi: Sermaye tamponları sayesinde dirençli

Toplantının bittiğine dair yapılan açıklama şöyle:

Finansal İstikrar Komitesinde, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi

Hazine Bakanlığı dün duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."

NE olmuştu? Komite neden toplandı?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.
Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi. Son gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek komiteyi toplama kararı aldı.
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
EKONOMİ
Dolarda yükseliş: Haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала