Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Türkiye...
2026-05-22T09:36+0300
09:36 22.05.2026 (güncellendi: 10:17 22.05.2026)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi" ifadesine yer verildi.
Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Top
Toplantı sona erdi: Sermaye tamponları sayesinde dirençli
Toplantının bittiğine dair yapılan açıklama şöyle:
Finansal İstikrar Komitesinde, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi
Hazine Bakanlığı dün duyurmuştu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."
NE olmuştu? Komite neden toplandı?
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.
Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi. Son gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek komiteyi toplama kararı aldı.