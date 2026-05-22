https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/finansal-istikrar-komitesi-toplandi-bakan-simsek-baskanlik-ediyor-1105942934.html

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: 'Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu değerlendirildi'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Türkiye... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T09:36+0300

2026-05-22T09:36+0300

2026-05-22T10:17+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

finansal i̇stikrar ve kalkınma komitesi

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e33588b9d43887092c04800a207389d.jpg

Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. TopToplantı sona erdi: Sermaye tamponları sayesinde dirençliToplantının bittiğine dair yapılan açıklama şöyle:Hazine Bakanlığı dün duyurmuştuHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:NE olmuştu? Komite neden toplandı?CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi. Son gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek komiteyi toplama kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/dolarda-yukselis-haftanin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1105942630.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, finansal i̇stikrar ve kalkınma komitesi, enflasyon